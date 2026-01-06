Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Újévi kiruccanásra ment, bakteriális fertőzéssel tért haza a tévésztár

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 08:10
Bethenny Frankel arca jelenleg ijesztő állapotban van. A híresség most próbálja kiheverni a bakteriális fertőzés okozta kellemetlenségeket.
Bethenny Frankel újévi kiruccanása kész rémálommá vált, amikor hazatérve azt vette észre, hogy bakteriális fertőzést kapott el

Baktériális fertőzéssel tért haza újévi bulibol a tévésztár
Bakteriális fertőzéssel tért haza az újévi buliból a tévésztár / Fotó: Lifestock / 123RF

A tévésztár a közösségi médiában nyilatkozott az esetről

A Real Housewives of New York sztárja a TikTokon mesélte el, hogy újév alkalmából St. Barthsra ment bulizni, ám most az arca nagy részét kiütések borítják. A videójában azt is elmondta, hogy három napot töltött ott, mielőtt a fertőzéssel hazatért volna, majd a klip végén igyekezett humorosra venni a hangulatot:

Allergiás vagyok St. Barthsra.

Egy közeli barátja elárulta a TMZ-nek, hogy a sztárt jelenleg gyógyszerekkel kezelik, és a fertőzés szerencsére szépen javul.

Megmutatta bakteriális fertőzését Bethanny Frankel

@bethennyfrankel Allergic to St. Barths #bye ♬ original sound - Bethenny Frankel

 

