"Mozogni nem igazán tudok, ezért meséket írok" - a kerekesszékes, agyvérzéssel született Timi így alkot

A 17 éves lány értelme teljesen ép, kíváncsisága és kreativitása pedig határtalan. Bár a matematika néha nagyobb kihívást jelent számára, a történetek világa igazi otthon lett neki. Otthon tanul, gyógypedagógusok járnak hozzá, és fejlesztő terápiákon is részt vesz, miközben szenvedélyesen ír. Így alkot az agyvérzéssel született tini lány!
Timi már 9–10 éves kora óta ír meséket. Timi mesék néven lehet megtalálni a csodálatos történeteit. Azóta több mint száz történetet alkotott, amelyekből két mesegyűjtemény és két folytatásos mesekönyv is született. Egyik legismertebb története, a „Répi, a kis hóember”, amit már színházban is feldolgoztak, a „Hívd Furulyácskát” című könyve pedig egy általános iskola negyedik osztályában kötelező olvasmánnyá vált.
Meséi első pillantásra a madarakról szólnak, de valójában sokkal mélyebb témákat érintenek: a családi kapcsolatok működését, az érzelmeket és az emberi viszonyokat.
Nagyon szeretek meséket írni, ez a kedvenc hobbim. Mivel mozogni nem igazán tudok, sok időm marad arra, hogy történeteket találjak ki. Én diktálom a szöveget, anyukám pedig legépeli
– meséli Timi.
Az írás mellett olvasni is szeret, filmeket forgat a nővérével, és rajong a színházért.
Timi érdeklődése végül egy különleges kezdeményezéshez vezetett: 2021-ben létrehozta a Kacagó Kaci Színházat az Életfa Csoport Egyesületben, Érden. A társulatban mozgássérültek és más fogyatékkal élő emberek is szerepet kapnak, a csapat pedig minden évben több színdarabot mutat be.
A színház nemcsak művészeti projekt, hanem közösség is: egy hely, ahol mindenki megmutathatja magát, és ahol a nevetés és az alkotás kerül a középpontba.
Timi nővére, Kovács-Buna Kinga szerint húga személyisége sokkal többről szól, mint az állapota.
A húgom mozgássérült, de ez tényleg csak egy része annak, aki ő. Nagyon jó személyisége és elképesztően jó humora van, rengeteg dolog érdekli. Szeret nevetni, történeteket mesélni, és órákig tud beszélgetni bármiről. Nagyon közvetlen és kedves ember
– mondja Kinga.
A testvér szerint Timi rendkívül érzékeny és gondolkodó kamasz, akit mélyen foglalkoztatnak az emberi érzések és az élet nagy kérdései.
Ő egy okos, érzékeny, érdeklődő kamasz, aki ugyanúgy vágyik barátságra és közös élményekre, mint bárki más. Nagyon büszke vagyok rá. Szereti a színházat, a művészetet, és még egy saját színjátszó csoportot is alapított
- teszi hozzá Timi nővére.
Bár Timi élete tele van alkotással és családi támogatással, most új célja van: szeretne még több emberrel kapcsolatba kerülni. Nyitott személyisége miatt örömmel ismerkedik, beszélget.
Timi története azt bizonyítja, hogy a kreativitás, a kíváncsiság és az emberi kapcsolatok iránti vágy nem ismer akadályokat. A mozgása korlátozott lehet, de a képzelet és a humor – ahogy az ő példája mutatja – teljesen szabad.
