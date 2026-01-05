Csoda történt: kiengedték a kórházból a mellrákkal küzdő Juliannát, aki élet-halál között lebegett

Rengetegen aggódtak a mellrákkal küzdő Schwarz Juliannáért. Életveszélyes állapotban került kórházba, de a kitartásának köszönhetően visszajött az életbe és hazaengedték a kórházból.

A mellrákkal küzdő Julianna hazatérhetett a cicájához Fotó: beküldött

A Németországban élő nő folyamatosan vlogolja a mellrákkal való küzdelmét, ezzel erőt adva az embereknek, köztük rengeteg sorstársának is. A nehéz pillanatokban is pozitív Julianna azonban napokra eltűnt. Kiderült, hogy élet-halál között lebegett a kórházban. Sokáig semmit nem lehetett róla tudni, a követői csak találgattak. Most elmesélte, hogy mi történt vele.

Kiengedték a kórházból a mellrákkal küzdő Juliannát

Julianna a kemoterápiás kezelése után lett rosszul. A kezelést követő éjszaka szívritmuszavara és gyomorégése volt, reggel még a víz is égette a torkát; de ezeket betudta a kemoterápia mellékhatásainak. Az állapota azonban rosszabbodott; egyedül él otthon a cicájával, ezért segítséget hívott.

Felhívtam a főbérlő asszonyt, hogy jöjjön át, mert nem érzem magamat valami jól. Elkezdődött egy éber-kóma érzés, amikor fent vagyok, nem tudok mozogni és nagyon lassan tudok beszélni, mintha lemerült volna az elem. Agyilag ott voltam, mert tudtam, hogy mi történik, de nem tudtam mozogni

– mesélte Julianna, akire végül a főbérlője hívta ki a mentőt. Lázgörcsei voltak és hányt. Kiderült, hogy bakteriális fertőzést, szepszist kapott, amit a mellkasánál, a bőre alá beültetett szerkezeten, úgynevezett porton keresztül kaphatott. A port csatlakozik a vénához és azon keresztül kapja a kezeléseket.

Julianna küzd az életéért Fotó: beküldött

Pokoli időszak volt számára, úgy érezte, hogy haldoklik. Összeomlott a keringése, de mesterséges adrenalinnal visszahozták az életbe. A történtek után még több, mint egy hétig benntartották, a karácsonyt is a kórházban töltötte. Szerencsére szilveszter előtt kiengedték és hazamehetett a cicájához.

Jól vagyok, de még mindig nem annyira, mint a kemoterápia előtt. Furcsa a gyomrom, az egész mellkasom; viszont a kedvem jó, mivel itthon vagyok

– árulta el Julianna, aki a kórházban töltött időszak alatt átértékelte az életét és a továbbiakban nem szeretne megfelelni senkinek és figyelmen kívül hagyja a rosszindulatú megnyilvánulásokat.