Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Simon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csoda történt: kiengedték a kórházból a mellrákkal küzdő Juliannát, aki élet-halál között lebegett

rák
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 16:00
kórházkemoterápia
Julianna folytatja a kezeléseit. A mellrákkal küzdő nő pokoli időszakon ment keresztül, ami miatt átértékelte az egész életét.
KN
A szerző cikkei

Rengetegen aggódtak a mellrákkal küzdő Schwarz Juliannáért. Életveszélyes állapotban került kórházba, de a kitartásának köszönhetően visszajött az életbe és hazaengedték a kórházból. 

mellrák
A mellrákkal küzdő Julianna hazatérhetett a cicájához Fotó: beküldött

A Németországban élő nő folyamatosan vlogolja a mellrákkal való küzdelmét, ezzel erőt adva az embereknek, köztük rengeteg sorstársának is. A nehéz pillanatokban is pozitív Julianna azonban napokra eltűnt. Kiderült, hogy élet-halál között lebegett a kórházban. Sokáig semmit nem lehetett róla tudni, a követői csak találgattak. Most elmesélte, hogy mi történt vele. 

Kiengedték a kórházból a mellrákkal küzdő Juliannát 

Julianna a kemoterápiás kezelése után lett rosszul. A kezelést követő éjszaka szívritmuszavara és gyomorégése volt, reggel még a víz is égette a torkát; de ezeket betudta a kemoterápia mellékhatásainak. Az állapota azonban rosszabbodott; egyedül él otthon a cicájával, ezért segítséget hívott.

Felhívtam a főbérlő asszonyt, hogy jöjjön át, mert nem érzem magamat valami jól. Elkezdődött egy éber-kóma érzés, amikor fent vagyok, nem tudok mozogni és nagyon lassan tudok beszélni, mintha lemerült volna az elem. Agyilag ott voltam, mert tudtam, hogy mi történik, de nem tudtam mozogni

– mesélte Julianna, akire végül a főbérlője hívta ki a mentőt. Lázgörcsei voltak és hányt. Kiderült, hogy bakteriális fertőzést, szepszist kapott, amit a mellkasánál, a bőre alá beültetett szerkezeten, úgynevezett porton keresztül kaphatott. A port csatlakozik a vénához és azon keresztül kapja a kezeléseket. 

Julianna küzd az életéért Fotó: beküldött

Pokoli időszak volt számára, úgy érezte, hogy haldoklik. Összeomlott a keringése, de mesterséges adrenalinnal visszahozták az életbe. A történtek után még több, mint egy hétig benntartották, a karácsonyt is a kórházban töltötte. Szerencsére szilveszter előtt kiengedték és hazamehetett a cicájához.

Jól vagyok, de még mindig nem annyira, mint a kemoterápia előtt. Furcsa a gyomrom, az egész mellkasom; viszont a kedvem jó, mivel itthon vagyok

– árulta el Julianna, aki a kórházban töltött időszak alatt átértékelte az életét és a továbbiakban nem szeretne megfelelni senkinek és figyelmen kívül hagyja a rosszindulatú megnyilvánulásokat. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu