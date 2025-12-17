Debreceni autóbaleset: Elköltözik a gyászoló család, menekülnek az emlékek elől

Mint arról a Bors beszámolt, 2023. január 7-én a debreceni autóbalesetben életét vesztette a létavértesi Mázló Attila. A fiatal férfi egy baráti összejövetelről éppen hazafelé tartott, amikor a debreceni Vágóhíd utcai felüljárón összeütközött a szemközti sávból érkező Sz. Patrikkal. A baleset okozásával utóbbit vádolják, ám az egyetemista tagadja bűnösségét.
Agócs Anna, Attila gyászoló édesanyja bízik benne, hogy hamarosan ítélet születik fia ügyében.
Elképesztő, hogy ez a ficsúr majdnem két év alatt egyszer sem kért tőlünk bocsánatot. Tisztességtelen, hogy ő éli világát, és azon mesterkedik, hogy végül a fiamat hozzák ki hibásnak. Attila már nem tud védekezni, ezért az én feladatom, hogy kiálljak a becsületéért
– mondta az anya, aki egyébként folyamatosan viseli a gyermeke hajából készített nyakéket.
- Képtelen vagyok elfelejteni azt a hajnalt, amikor a rendőrök becsengettek a házunkba, és elmondták, mi történt Attilával. Éppen az egyik jó barátunk volt szolgálatban, ő is a könnyeivel küszködött – mesélte Anna.
Az édesanya a temetés utáni időkben naponta kijárt gyermeke sírjához, de aztán Attila egy médiumon keresztül megüzente neki, hogy csak a teste pihen a föld alatt, ezért jobb, ha inkább csak otthon gyújt neki mécsest, ha rá gondol.
Attila nagyon közeli kapcsolatban állt a húgával. Szinte soha nem mondtak egymásnak nemet. Evelin a baleset előtt szerette volna a bátyját elkísérni a baráthoz, de a fiatal férfi kivételesen megtagadta a lány kérését, és ezzel nagy valószínűséggel megmentette az életét. A hölgy azóta leérettségizett és szakmát tanult, hamarosan pedig megnyitja a saját műkörmös szalonját.
- Evelin bejelentette, hogy nem Létavértesen szeretné a vállalkozását elindítani, mert akkor itt ragadna. Az igazság szerint már mi is elvágyódunk innen a párommal, mert túl sok a házunkban az Attilával kapcsolatos emlék – magyarázta az édesanya.
- Gyakran bemegyek a fiam, a lányoméval szembeni szobájába feltöltődni. Egyik nap éppen akkor jöttem ki Attiláéból, a lányom odanézett, így meglátta a mozduló ajtót. A szívroham kerülgette, aztán persze azonnal tudta, hogy csak én vagyok – mesélte Anna.
A család legkésőbb jövőre el szeretné adni a házát, hogy új életet kezdhessen. Attila emléke persze örökre velük marad.
