Lali jelez, ha a halmozottan sérült Bettinának rohama közeleg

A Völgyzugolyház fejlesztő iskola óriási segítség az érintett családok számára, hiszen a gyerekek napközben közösségben vannak, állandó fejlesztőkön, gyógymasszázson vesznek részt, addig pedig kicsit a szülők is tehermentesülnek. Zsóka számára ez különösen sokat jelent, ugyanis halmozottan sérült kislányával, Bettinával 10 éven át volt kettesben, otthonápolásban.

Az alapítványi iskolába jelenleg 6 halmozottan sérült gyermek jár, Bettina az egyetlen kislány a csoportban

Fotó: Beküldött fotó

Mielőtt Bettina bekerült a Zugiba (a szülők csak így nevezik), az utazásoktól nagyon tartott, sokszor pánikrohamokban csúcsosodott ki, ha menni kellett valahova. Mióta a csoport tagja, azóta viszont sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lett. Sőt, kártyák segítségével még kommunikálni is megtanult, ami szintén hatalmas előrelépés, hiszen Bettina nem beszél. A Zugiban nagyon változatosak a napok, van, hogy hangtálas zeneterápián vesznek részt a gyerekek, máskor a metál zenével ismertetik meg őket. Zsóka szerint kislánya még ismerkedik a műfajjal, de az már biztos, hogy a lassú, melankolikus számoknál jobban tetszik neki, attól mindig egy picit elpityeredik. A kortársakkal való időtöltés is nagyon jót tesz a fiatal lánynak, édesanyja elmondása alapján sokkal nyitottabbá vált. A csoportban nemrég még Bettina születésnapját is megünnepelték.

Bettina 16 éves lett

Bettina január 4-én ünnepelte a 16. születésnapját. Az alkalomra édesanyja sütött neki egy emeletes glutén-és tejmentes, narancsos ízű tortát, ami nagy sikert aratott az egész csoportban. Az ünneplés később otthon is folytatódott, a sok-sok ajándék, ruha, hajbavaló, pipere szerek és masszírozó készülék mellett a legnagyobb meglepetés az volt, hogy a 300 kilométerre lakó nagymamája is meglátogatta Bettinát. A kislány egyébként mindig nagyon örül a nagyinak. Volt olyan alkalom, amikor a nagyi ment érte a suliba, ezeket az alkalmakat Bettina nagyon szereti, sokat kacagott miatta.

Szenteste, amikor még a nagyi nem volt itt, akkor is felhívtuk telefonon és szintetizátoroztunk. Ezt a szokást még gyerekkoromból hozom, az öcsém furulyázik, én szintetizátoron játszom és karácsonykor mindig mentünk a házakhoz kántálni, például bejelentkeztünk a mamánál az ablaka alatt. Szerettem volna továbbvinni ezt a hagyományt, így most Bettina is a maga módján nekiállt szintetizátorozni

— mesélte lapunknak Zsóka.