Lali jelez, ha a halmozottan sérült Bettinának rohama közeleg

A Völgyzugolyház fejlesztő iskola óriási segítség az érintett családok számára, hiszen a gyerekek napközben közösségben vannak, állandó fejlesztőkön, gyógymasszázson vesznek részt, addig pedig kicsit a szülők is tehermentesülnek. Zsóka számára ez különösen sokat jelent, ugyanis halmozottan sérült kislányával, Bettinával 10 éven át volt kettesben, otthonápolásban.
Mielőtt Bettina bekerült a Zugiba (a szülők csak így nevezik), az utazásoktól nagyon tartott, sokszor pánikrohamokban csúcsosodott ki, ha menni kellett valahova. Mióta a csoport tagja, azóta viszont sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lett. Sőt, kártyák segítségével még kommunikálni is megtanult, ami szintén hatalmas előrelépés, hiszen Bettina nem beszél. A Zugiban nagyon változatosak a napok, van, hogy hangtálas zeneterápián vesznek részt a gyerekek, máskor a metál zenével ismertetik meg őket. Zsóka szerint kislánya még ismerkedik a műfajjal, de az már biztos, hogy a lassú, melankolikus számoknál jobban tetszik neki, attól mindig egy picit elpityeredik. A kortársakkal való időtöltés is nagyon jót tesz a fiatal lánynak, édesanyja elmondása alapján sokkal nyitottabbá vált. A csoportban nemrég még Bettina születésnapját is megünnepelték.
Bettina január 4-én ünnepelte a 16. születésnapját. Az alkalomra édesanyja sütött neki egy emeletes glutén-és tejmentes, narancsos ízű tortát, ami nagy sikert aratott az egész csoportban. Az ünneplés később otthon is folytatódott, a sok-sok ajándék, ruha, hajbavaló, pipere szerek és masszírozó készülék mellett a legnagyobb meglepetés az volt, hogy a 300 kilométerre lakó nagymamája is meglátogatta Bettinát. A kislány egyébként mindig nagyon örül a nagyinak. Volt olyan alkalom, amikor a nagyi ment érte a suliba, ezeket az alkalmakat Bettina nagyon szereti, sokat kacagott miatta.
Szenteste, amikor még a nagyi nem volt itt, akkor is felhívtuk telefonon és szintetizátoroztunk. Ezt a szokást még gyerekkoromból hozom, az öcsém furulyázik, én szintetizátoron játszom és karácsonykor mindig mentünk a házakhoz kántálni, például bejelentkeztünk a mamánál az ablaka alatt. Szerettem volna továbbvinni ezt a hagyományt, így most Bettina is a maga módján nekiállt szintetizátorozni
— mesélte lapunknak Zsóka.
A kislány november végén átesett egy altatásos műtéten, ahol 24 fogát csinálták meg egyszerre. Ez a beavatkozás kicsit megviselte Bettinát, majd december elején le is betegedett. A betegség végül a karácsonyra is rányomta a bélyegét, addigra ugyanis Zsókát is elérte.
Ettől függetlenül azért belefért a téli szünetbe egy kis kirándulás, szánkózás, Bettinának ugyanis van egy átalakított szánkója, amit ő is tud használni. Sőt, még a család kutyusa, Lali is húzta egy kicsit a szánkót.
Nagyon szeret segíteni a főzésben is, karácsonyra például töltött káposztát készítettek édesanyjával együtt. Zsókának egyébként is a főzés a mindene, élményfőzéseket és workshopokat szervez, amire bárki jelentkezhet a Facebook-oldalán keresztül.
Nagyon sokan úgy gondolják, hogy mi csak otthon vagyunk, ezért nekünk mennyire könnyű, de valójában nem így megy a mi életünk. Állandóan lavírozni kell az időnkkel, etetni kell, itatni kell, csak úgy lehet mellette pihenni, ha ő már el van látva. Közben a háztartással is haladni kell. Úgyhogy elég nehéz ezt így kisakkozni. Nyilván, hogyha suliban vannak, akkor kicsit könnyebb a dolgunk
— magyarázta Zsóka.
Bettina koraszülött babaként jött a világra. Fél éves korában agyhártyagyulladást kapott, a felgyülemlett agyvíz miatt pedig söntöt kellett beültetni neki. Idővel kialakult nála epilepszia is, ami a gyógyszerek beállítása előtt nagyon sokszor okozott rohamokat. Mára már sokkal ritkábbak a rohamok, de Zsókának a gyógyszerek mellett rendelkezésére áll egy olyan segítség, akit úgy hívnak, hogy Lali.
Kezdetben mindig odahívtam Lalit, amikor Bettina "rohamozott", és egy idő után azt vettem észre, hogy elkezd magától jelezni. Ha jól van a Bettina, akkor nem őrzi úgy, elfekszik valahol a lakásban, ha viszont nincs jól, akkor másfél nappal előtte már jelzi, folyamatosan csak ott van mellette, nem mozdul el mellőle. Ez nagy segítség a mindennapokban, mert fel tudok rá készülni, hogy Bettina nem lesz jól
— mesélte nekünk Zsóka.
