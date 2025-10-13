"Hiszünk abban, hogy egy jobb élet áll Bálint előtt" – a halmozottan sérült fiún a Nazarov műtét segítene

Gimpel Bálint 2006. április 20-án született koraszülött babaként. Mivel mindössze 28 hetes volt, amikor világra jött, a születése nem zajlott komplikációktól mentesen: a kicsi a szülés közben agyvérzést kapott. Az aprócska, mindössze 860 grammos (!) babát azonnal lélegeztetőgépre helyezték és inkubátorba tették, szüleinek pedig azt mondták szedjék össze minden erejüket és reménykedjenek, hogy kisfiúk megéli a másnapot. Pokoli hónapok teltek el ebben a bizonytalanságban, de Bálint élni akart. Ma már egy végtelenül mosolygós, jókedvű nagyfiú, aki azonban kezdeti megpróbáltatási miatt szellemileg és testileg is sérült. Családja most egy olyan Barcelonában elérhető műtétre gyűjt, ami rengeteget segítene Bálint állapotán.
Bálint édesanyjával, édesapjával és két idősebb testvérével Isaszegen él. Most 19 éves és egy speciális iskolában épp a 10. osztályt végzi. Szellemileg középsúlyosan sérült, illetve a mozgása is korlátozott: négy végtagja feszülő, a háta azonban hipotón, vagyis gyengébb, ezért nehezen tudja megtartani magát.
Bálintnak hétszer ültettek be söntöt, ami azért felel, hogy elvezesse a felgyülemlett agyvizet, mert az magától nem tudna kiürülni a szervezetéből. Ezen felül három ortopédiai műtétet is elvégeztek már rajta: megműtötték a csípőjét, később pedig az Achilles-ínját is. Azóta le tudja tenni a talpát, korábban ugyanis csak lábujjhegyen tudott lépkedni.
A fejlesztőknek és a műtéteknek hála Bálint mára segítséggel, illetve járógéppel képes járni, de édesanyja elmondta lapunknak, hogy nagyon szeretnék, ha Bálint picit önállóbb tudna lenni, hiszen ők mindjárt 60 évesek és már ők sem bírják úgy, mint korábban.
Ráadásul Bálint édesapját, Lászlót hamarosan meg fogják műteni, ugyanis a vállában elmozdultak az izmok, és azon felül gerinc-, illetve köldöksérve is van. A műtét után négy hónapig nem emelhet.
A fiatal fiút azonban mos még a hóna alá nyúlva segíteni kell a járásban, ami nem kis fizikai megpróbáltatás.
Szülei azt remélik, hogy a műtét után Bálint legalább négykézláb feltápászkodva, vagy a bordásfalba kapaszkodva képes lesz lábra állni.
Számukra ez a műtét azért fontos, mert egy jobb élet esélyét adja meg Bálintnak. Sokan mondják, hogy fel kellene adnunk és el kellene fogadnunk Bálintot olyannak, amilyen most, de mi soha nem adjuk fel. Hiszünk abban, hogy a fiunk rengeteget tud még fejlődni és egy jobb élet áll előtte. Nem azt várjuk, hogy fusson, csak azt, hogy jobb legyen neki
— mondta lapunknak Bálint édesanyja.
A család egyszer már járt Barcelonában dr. Igor Nazarovnál, aki rengeteget segített a fiú állapotán. A specialista testszerte bemetszéseket végez, amik lényegében olyanok, mint az apró tűszúrások, így nem jár együtt hosszas és fájdalmas felépüléssel, a beavatkozás mégis csodát művel a betegekkel.
Míg Bálint előtte nem tudott kipárnázás nélkül önállóan ülni az ágyon, azóta ez megy neki, sőt a járógép segítségével körbe tudja sétálni a házat, de az első Nazarov műtét óta például újra képes terpeszben ülni, amit 5 éves kora óta nem tudott megcsinálni.
A specialista nélkül idehaza Bálinton olyan rizikós beavatkozásokat kellene végrehajtani, amit édesanyja lehetőség szerint szeretne elkerülni. Ha például fémlapokkal teszik tele a hátát, akkor Bálint sokat veszít a mozgékonyságából, amit hosszas erőfeszítések árán már elértek. Mint ahogy kemény, hat éven át tartó munka eredménye volt az is, hogy mára már Bálint olvas és egyre szebben beszél.
Éva elmondta lapunknak, hogy az első Nazarov műtétre éveken át spórolt az egész család, így juthattak ki Barcelonába 2023 elején. Férje, aki burkolóként dolgozik azonban a sérülései és a sérvei miatt kevesebb munkát tud vállalni, a vállműtéte után pedig hónapokig nem is fog tudni munkába állni, így azokban a hónapokban kiesik a fő bevételük. Éva éppen ezért most az emberek segítségét kéri, hogy Bálint újra eljuthasson a profi szakorvoshoz, aki annyi betegen segített már.
