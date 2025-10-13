"Hiszünk abban, hogy egy jobb élet áll Bálint előtt" – a halmozottan sérült fiún a Nazarov műtét segítene

Gimpel Bálint 2006. április 20-án született koraszülött babaként. Mivel mindössze 28 hetes volt, amikor világra jött, a születése nem zajlott komplikációktól mentesen: a kicsi a szülés közben agyvérzést kapott. Az aprócska, mindössze 860 grammos (!) babát azonnal lélegeztetőgépre helyezték és inkubátorba tették, szüleinek pedig azt mondták szedjék össze minden erejüket és reménykedjenek, hogy kisfiúk megéli a másnapot. Pokoli hónapok teltek el ebben a bizonytalanságban, de Bálint élni akart. Ma már egy végtelenül mosolygós, jókedvű nagyfiú, aki azonban kezdeti megpróbáltatási miatt szellemileg és testileg is sérült. Családja most egy olyan Barcelonában elérhető műtétre gyűjt, ami rengeteget segítene Bálint állapotán.

A műtétre készülő Bálint egy végtelenül nyitott fiú, édesanyja szerint bárki megy hozzájuk, legyen az a futár, vagy a pék, fia mindenkivel barátkozna.

Fotó: Beküldött

Bálint édesanyjával, édesapjával és két idősebb testvérével Isaszegen él. Most 19 éves és egy speciális iskolában épp a 10. osztályt végzi. Szellemileg középsúlyosan sérült, illetve a mozgása is korlátozott: négy végtagja feszülő, a háta azonban hipotón, vagyis gyengébb, ezért nehezen tudja megtartani magát.

Élete során átesett már összesen 10 műtéten, most készül a 11.-re

Bálintnak hétszer ültettek be söntöt, ami azért felel, hogy elvezesse a felgyülemlett agyvizet, mert az magától nem tudna kiürülni a szervezetéből. Ezen felül három ortopédiai műtétet is elvégeztek már rajta: megműtötték a csípőjét, később pedig az Achilles-ínját is. Azóta le tudja tenni a talpát, korábban ugyanis csak lábujjhegyen tudott lépkedni.

A fejlesztőknek és a műtéteknek hála Bálint mára segítséggel, illetve járógéppel képes járni, de édesanyja elmondta lapunknak, hogy nagyon szeretnék, ha Bálint picit önállóbb tudna lenni, hiszen ők mindjárt 60 évesek és már ők sem bírják úgy, mint korábban.

Ráadásul Bálint édesapját, Lászlót hamarosan meg fogják műteni, ugyanis a vállában elmozdultak az izmok, és azon felül gerinc-, illetve köldöksérve is van. A műtét után négy hónapig nem emelhet.

A fiatal fiút azonban mos még a hóna alá nyúlva segíteni kell a járásban, ami nem kis fizikai megpróbáltatás.