„Minden reggel mosollyal ébred” - A halmozottan sérült Bettina és édesanyja hobbija a közös főzés

Milinki Bettina egy 15 éves halmozottan sérült kislány. Ő is a Völgyzugolyház, vagy ahogy hívni szokták, a Zogolyda egyik kis növendéke - azé a speciális iskoláé, ami most a jubileumi fennállása kapcsán egy adománygyűjtést indított. Bettina tavaly óta jár az alternatív iskolába, azóta rengeteget fejlődött, sokkal nyitottabb, alkalmazkodóbb lett, az utóbbi időben pedig kártyák segítségével már kommunikálni is tud.

Milinki Bettina egy 15 éves halmozottan sérült kislány, aki 26. hétre született, majd születése után agyhártyagyulladást kapott

Bettina 2010. január 4-én született koraszülött babaként. Annyira aprócska volt, hogy még az egy kilót sem érte el. Az amúgy is kicsi baba azonban születése után fogyni kezdett, lefogyott 780 grammra. Az első pár hónapban komplikációk léptek fel, fél éves korában agyhártyagyulladást kapott, a felgyülemlett agyvíz miatt pedig söntöt kellett beültetni neki. Bettina élete első nyolc hónapját kórházban töltötte, de az ezt követő évek sem lettek könnyebbek.

Az utazási stressz miatt Bettina nem tudta elhagyni a házat

Bettina édesanyja, Zsóka észrevette, hogy utazásaik során, például amikor felszálltak a metróra, vagy a villamosra, Bettina söntje folyton elállítódott. Emiatt a kislánynak rosszullétei voltak, amit egy idő után összekötött az utazással.

Fokozatosan kialakult az a helyzet, hogy már alig tudták elhagyni a házat, mert amint édesanyja kinti ruhába kezdte öltöztetni, hogy akár csak elmenjenek egyet sétálni, Bettina elkezdett nagyon stresszelni, ami pánikrohamban csúcsosodott ki.

Ráadásul amikor úton voltak, akkor Bettina nem volt hajlandó egy falatot sem enni, ha esetleg előtte evett is, az kijött. Egész nap éhgyomorral létezni nem lehet. Így Zsókának mérlegelnie kellett, tudta, hogy ha elindulnak, az kislánya számára nagyon megterhelő. Végül Bettina 10 éven át volt otthon, otthoni fejlesztésben.

A halmozottan sérült kislány vágyott a társaságra

Ahogy teltek az évek, Zsóka egyre inkább érezte, hogy kislánya vágyik a közösségre, a kortársakra és az új ingerekre. Aztán jött a Covid, így még jobban beszorultak a négy fal közé. Tavaly azonban rátaláltak a XVII. kerületben működő speciális iskolára, a Völgyzugolyházra, ahova Bettina először heti két napot járt, márciustól pedig már heti ötször viszi édesanyja.