„Minden reggel mosollyal ébred” - A halmozottan sérült Bettina és édesanyja hobbija a közös főzés

Milinki Bettina egy 15 éves halmozottan sérült kislány. Ő is a Völgyzugolyház, vagy ahogy hívni szokták, a Zogolyda egyik kis növendéke - azé a speciális iskoláé, ami most a jubileumi fennállása kapcsán egy adománygyűjtést indított. Bettina tavaly óta jár az alternatív iskolába, azóta rengeteget fejlődött, sokkal nyitottabb, alkalmazkodóbb lett, az utóbbi időben pedig kártyák segítségével már kommunikálni is tud.
Bettina 2010. január 4-én született koraszülött babaként. Annyira aprócska volt, hogy még az egy kilót sem érte el. Az amúgy is kicsi baba azonban születése után fogyni kezdett, lefogyott 780 grammra. Az első pár hónapban komplikációk léptek fel, fél éves korában agyhártyagyulladást kapott, a felgyülemlett agyvíz miatt pedig söntöt kellett beültetni neki. Bettina élete első nyolc hónapját kórházban töltötte, de az ezt követő évek sem lettek könnyebbek.
Bettina édesanyja, Zsóka észrevette, hogy utazásaik során, például amikor felszálltak a metróra, vagy a villamosra, Bettina söntje folyton elállítódott. Emiatt a kislánynak rosszullétei voltak, amit egy idő után összekötött az utazással.
Fokozatosan kialakult az a helyzet, hogy már alig tudták elhagyni a házat, mert amint édesanyja kinti ruhába kezdte öltöztetni, hogy akár csak elmenjenek egyet sétálni, Bettina elkezdett nagyon stresszelni, ami pánikrohamban csúcsosodott ki.
Ráadásul amikor úton voltak, akkor Bettina nem volt hajlandó egy falatot sem enni, ha esetleg előtte evett is, az kijött. Egész nap éhgyomorral létezni nem lehet. Így Zsókának mérlegelnie kellett, tudta, hogy ha elindulnak, az kislánya számára nagyon megterhelő. Végül Bettina 10 éven át volt otthon, otthoni fejlesztésben.
Ahogy teltek az évek, Zsóka egyre inkább érezte, hogy kislánya vágyik a közösségre, a kortársakra és az új ingerekre. Aztán jött a Covid, így még jobban beszorultak a négy fal közé. Tavaly azonban rátaláltak a XVII. kerületben működő speciális iskolára, a Völgyzugolyházra, ahova Bettina először heti két napot járt, márciustól pedig már heti ötször viszi édesanyja.
Az iskola nagyon jót tett Bettinának, aki az egyetlen kislány a hat fős csoportban. Az utazás már nem okoz neki gondot, az étkezése is sokkal kiegyensúlyozottabb és a kommunikációja is sokat fejlődött. Mivel Bettina nem beszél, ezért az iskolában kidolgoztak egy módszert: kártyákkal kommunikálnak. Képeket mutatnak Bettinának, például a masszázsról, vagy a tornáról, hogy most az fog következni, vagy ételekről, ami az aznapi menü lesz. Próbálkoznak a szemegérrel is, amit Bettina egyelőre még csak játéknak vesz, de ha beválik, akkor az még nagyobb segítség lesz a közös kommunikációban. Ez egy olyan eszköz, ami úgy működik, hogy ahová néz Bettina, oda kerül a kurzor, így ez alapján tud választani a lány.
Amióta suliba járunk Bettina egészen kivirágzott, minden reggel mosollyal ébred, amikor kérdezem tőle, hogy szeretne-e menni iskolába, akkor örömmel mondja, hogy igen. Nagyon szeret a suliba járni
— mondta lapunknak Zsóka.
Bettina ma már nagyon szereti a nagy sétákat, a játszóterezést, de nemrég voltak például Lego kiállításon, vagy az állatkertben, ami szintén hatalmas élmény volt a kislánynak.
Zsóka nagyon szeret főzni, ezt a szenvedélyét pedig nemrég új szintre emelte. Beszerzett egy olyan konyhai eszközt, ami egyszerre 22 konyhai eszközt helyettesít, így lényegében bármi elkészíthető vele nagyon kis helyen, nagyon rövid idő alatt.
Zsóka a főzésbe kislányát is előszeretettel bevonja, Bettinának van is saját kis köténye, illetve egy saját spatulája, amit édesanyja nyert neki egy főzőversenyen. Bettina segít neki ki-bekapcsolni a gépet, kavargatni, kóstolni.
Mivel Zsóka kislánya 24 órás felügyeletet igényel, ezért kidolgozott magának egy rendszert, amit mellette is be tud vállalni. Ezzel a különleges eszközzel workshopokat tart, illetve élményfőzéseket szervez azok számára, akik kipróbálnák.
Zsóka egyike azoknak a szülőknek, akik a Zogolyda nagyköveteiként bekapcsolódnak az iskolának szánt gyűjtésbe. A speciális iskola egy igazi hiánypótló intézmény, ami olyan halmozottan sérült gyerekek fejlesztését és napi ellátását látja el, akiket más intézmény nem feltétlen venne fel.
Amellett, hogy a gyerekek egyénre szabott fejlesztést kapnak, a szülők is tehermentesülnek kicsit, ami legalább ugyanolyan fontos, hiszen “ha anya jól van, akkor a gyerek is jól van” — véli Zsóka. A Zugolyda azonban egy alapítványi iskola, így fennmaradása adományok nélkül nem lenne biztosított.
Ha te is szeretnél segíteni, hogy az iskola még sok 10 éven át mosolyt csalhasson a beteg kisgyerekek arcára, hogy nekik is egy élhető, boldog gyerekkoruk legyen, akkor most december 6-ig neked is lehetőséged van bekapcsolódni a jótékonysági akcióba.
IDE kattintva olvashatsz bővebben az iskoláról, illetve támogathatod ezt a nemes célt szolgáló intézményt.
