Új fejlemény Dudás Miki haláláról: itt a rendőrség legfrissebb nyilatkozata - újabb megrázó képek a helyszínről

Jelenleg is rendőrök posztolnak a hóesésben annál a XVIII. kerületi lakóparknál, ahol holtan találták a magyar világbajnok kajakozót, Dudás Mikit. Ismeretes, a mindössze 34 éves férfi holttestét a második emelti lakásában találták meg, halála körülményeit pedig egészen eddig rejtély övezte. Most azonban hivatalosan is elmondta lapunknak a rendőrség, mi is történhetett a tragikus sorsú sportolóval.

Dudás Miki holttestét egy XVIII. kerületi lakótömb, második emeleti lakásában találták meg. Most kiderült, hogy mi történt

Fotó: Bors

Dudás Miki halála: itt a rendőrség hivatalos közleménye

A rendőrség dél előtt nem sokkal érkezett a helyszínre, ahol azonnal lezárták az épület bejáratát, az arra járók is csak csodálkozva nézték az ott posztoló rendőröket. Bár korábban nem lehetett tudni, pontosan hogyan is történt a tragédia, de információink szerint Dudás egyedül lehetett otthon, csupán kutyája volt vele.

Úgy tudjuk, hogy ismerősei és szerettei egyre nagyobb aggodalommal hívogatták, mikor nem érték el. Végül egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba - ekkor találtak rá a világbajnok sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

A világbajnok sportoló holttestét a délutáni órákban hozták ki a lakásból

Fotó: Bors

A rendőrség hosszan helyszínelt a lakásban és a lakónegyed körül, délután azonban közölték: nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket. A rendőrség most lapunknak elmondta, hogy továbbra is folyik a nyomozás:

Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én, 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja eddig nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit

- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Dudás Miki szerettei a ház előtt találkoztak, zokogva ölelték meg egymást

Fotó: Bors

Dudás Miki halála nem csak a sportvilágot, hanem az egész országot megrázta, volt kajakostársai egymás után búcsúznak a férfitől. Szerettei a tragédia helyszínén omlottak össze, egy fiatal és egy középkorú nő a ház melletti parkolóban, összeölelkezve zokogott.

Nem sokkal később a helyszínre érkeztek a temetkezési intézet munkatársai is, akik szívszaggató körülmények között hozták ki a házból a férfi holttestét.

A helyszínelés azonban ezek után is folytatódott.