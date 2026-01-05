Új fejlemény Dudás Miki haláláról: itt a rendőrség legfrissebb nyilatkozata - újabb megrázó képek a helyszínről

Jelenleg is rendőrök posztolnak a hóesésben annál a XVIII. kerületi lakóparknál, ahol holtan találták a magyar világbajnok kajakozót, Dudás Mikit. Ismeretes, a mindössze 34 éves férfi holttestét a második emelti lakásában találták meg, halála körülményeit pedig egészen eddig rejtély övezte. Most azonban hivatalosan is elmondta lapunknak a rendőrség, mi is történhetett a tragikus sorsú sportolóval.
A rendőrség dél előtt nem sokkal érkezett a helyszínre, ahol azonnal lezárták az épület bejáratát, az arra járók is csak csodálkozva nézték az ott posztoló rendőröket. Bár korábban nem lehetett tudni, pontosan hogyan is történt a tragédia, de információink szerint Dudás egyedül lehetett otthon, csupán kutyája volt vele.
Úgy tudjuk, hogy ismerősei és szerettei egyre nagyobb aggodalommal hívogatták, mikor nem érték el. Végül egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba - ekkor találtak rá a világbajnok sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.
A rendőrség hosszan helyszínelt a lakásban és a lakónegyed körül, délután azonban közölték: nem találtak idegenkezűségre utaló jeleket. A rendőrség most lapunknak elmondta, hogy továbbra is folyik a nyomozás:
Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én, 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja eddig nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit
- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Dudás Miki halála nem csak a sportvilágot, hanem az egész országot megrázta, volt kajakostársai egymás után búcsúznak a férfitől. Szerettei a tragédia helyszínén omlottak össze, egy fiatal és egy középkorú nő a ház melletti parkolóban, összeölelkezve zokogott.
Nem sokkal később a helyszínre érkeztek a temetkezési intézet munkatársai is, akik szívszaggató körülmények között hozták ki a házból a férfi holttestét.
A helyszínelés azonban ezek után is folytatódott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.