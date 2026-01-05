Megszólalt a rendőrség Dudás Miki halála kapcsán

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki. Hétfő délben érkezett a felkavaró hír, hogy holttestet találtak a 18. kerületben, egy lakópark épületében, majd nem sokkal később megtudtuk, hogy az áldozat a világbajnok kajakozó volt.
Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.
A Bors információi szerint a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, amelyet követően a sportoló 18. kerületben lévő második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel. Ekkor találtak rá Dudás holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.