Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki. Hétfő délben érkezett a felkavaró hír, hogy holttestet találtak a 18. kerületben, egy lakópark épületében, majd nem sokkal később megtudtuk, hogy az áldozat a világbajnok kajakozó volt.

Megszólalt a rendőrség Dudás Miki halála kapcsán / Fotó: Oroszi Beáta

A 34 éves sportoló halálhírével kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányságot sajtóosztálya a következő tájékoztatást adta:

Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.

A Bors információi szerint a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, amelyet követően a sportoló 18. kerületben lévő második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel. Ekkor találtak rá Dudás holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.