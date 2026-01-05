Tóth Dávid megszólalt Dudás Miki haláláról

A világbajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kajakozót, a magyar kajak szakág szövetségi kapitányát, Tóth Dávidot is megrendítette Dudás Miki halálhíre. Mint arról a Bors elsőként számolt be, az egykori sportolóra egy 18. kerületi lakásban találtak rá holtan. Lapunk információi szerint a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, a második emeleti lakást egy zárszakértő nyitotta ki, ekkor találtak rá a sportolóra, aki feltehetően már korábban elhunyt.

Tóth Dávidot megrendítette Dudás Miki halála Fotó: Mediaworks, TV2

A sportágon keresztül ismertük egymást Mikivel. Teljesen ledöbbentem a hír hallatán, nem tudom hová tenni ezt az egészet, fel sem tudom fogni, mi történhetett. Megdöbbentő, rettenetes. Részvétem az egész családnak

– nyilatkozta lapunknak Tóth Dávid, a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya.