Tóth Dávid megszólalt Dudás Miki haláláról

A világbajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kajakozót, a magyar kajak szakág szövetségi kapitányát, Tóth Dávidot is megrendítette Dudás Miki halálhíre. Mint arról a Bors elsőként számolt be, az egykori sportolóra egy 18. kerületi lakásban találtak rá holtan. Lapunk információi szerint a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, a második emeleti lakást egy zárszakértő nyitotta ki, ekkor találtak rá a sportolóra, aki feltehetően már korábban elhunyt.
A sportágon keresztül ismertük egymást Mikivel. Teljesen ledöbbentem a hír hallatán, nem tudom hová tenni ezt az egészet, fel sem tudom fogni, mi történhetett. Megdöbbentő, rettenetes. Részvétem az egész családnak
– nyilatkozta lapunknak Tóth Dávid, a magyar kajak szakág szövetségi kapitánya.
Dudás Mikinek már fiatalon hatalmas jövőt jósoltak a sportágban, ifjúsági világbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes is volt, majd a felnőttek között ezüstérmet szerzett az Eb-n, 2014-ben pedig aranyérmes lett a moszkvai vb-n. A 2012-es londoni olimpián pedig hatodik helyezést ért el.
