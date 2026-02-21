Rutinműtétre ment a gyönyörű fodrászlány, mind a négy végtagját amputálni kellett

Cs. Fanni élete gyökerestől megváltozott. Nem túlzás azt mondani, hogy sokan ki sem bírnák, ami vele történik, nemhogy nevetnének és viccelődnének pár nappal az amputáció után, ahogyan ezt ő teszi. Egy nőgyógyászati rutinműtét után kezdődött a rémálom, néhány hete pedig kiderült, hogy Fanni mindkét kezét és lábát amputálni kell - ez az élete ára.

Fanni még a végtag amputáció előtt: mindkét lába és keze a fertőzés áldozata / Fotó: beküldött

Babára vágyott, most mind a négy végtagját amputálni kell

Fanni 15 éve sclerosis multiplex-es beteg, de évek óta tünetmentes volt, boldog és sikeres fodrász. A fiatal és párja tavaly úgy döntöttek, minden nehézség ellenére szeretnének kisbabát, családot alapítanak. A lombikprogram előtti szűrésen azonban kiderült: a lány HPV-tesztje (ami méhnyakrákra utal) pozitív lett. Tavaly szeptember 8-án megműtötték, remélve, hogy ez csak egy apró akadály az anyaság felé vezető úton. A rutinműtét után azonban otthon egyre rosszabbul lett, nagyon fájt a hasa. Azonnal hívta az orvosát.

Szeptember óta könyörögtem az orvosnak. Sírtam a fájdalomtól, görcsöltem, véreztem, de ő csak azt hajtogatta, hogy nyugodjak meg, mert ez normális és csak stresszelek. Mire november végén komolyan vettek, már egy liter genny volt a hasamban. A fertőzés szétterjedt, a szerveim sorra mondták fel a szolgálatot. Kipakolták a méhemet, az altatásból pedig már nem ébredtem fel, kómába kerültem. Innentől nem emlékszem semmire

- kezdi a rémmesébe illő történetét.

A kórterem előtt zokogott a család

Fanni nyolc napig nem tért magához a kómából. A kórház folyosóján a barátok és a családtagok egymást támogatták, miközben az orvosok lesújtó hírt közöltek: azt tanácsolták, vegyenek búcsút szerettüktől, mert mindössze egy százalék esélye van arra, hogy ezt túléli. A 60 kilós, életerős lány 42 kilóra fogyott. Mialatt Fanni az életéért küzdött, a keringéstámogató szerek - hogy megmentsék a szívét - elvonták a vért a végtagjaitól. Fanni aztán felébredt a kómából, és azt gondolta, hogy ennél már nem lehet rosszabb. De az lett. Elkezdtek feketedni a végtagjai, ismét válságos állapotba került. Közölték vele a borzasztó hírt, amire egyáltalán nem számított: ahhoz, hogy megmentsék az életét, amputálni kell a végtagjait. Mind a négyet.

A szüleimet még én vigasztaltam. Még most is én tartom bennük a lelket. Ők is próbálnak most már erősnek mutatkozni, furcsa látnom, de nekik sokkal nehezebb. Most arra gondolok, hogy a családomnak erőt kell adnom, előttük nem mutathatom, hogy tudom, mekkora a baj, mert nagyon megviseli őket ez az egész

- számolt be a Borsnak Fanni.