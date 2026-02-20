Varga Miklós Joe-t sokkolta Szunyi Zsolt halála: "Mintha nem lett volna igazán boldog..."

Szunyi Zsoltot a nézők a sorozatból ismerték meg, de azt kevesen tudták, hogy a kulisszák mögött egy csendes, szerény és rendkívül segítőkész ember volt. Varga Miklós Joe nemcsak a forgatásokon dolgozott vele együtt, hanem sportoltak is közösen, így közelebbről láthatta, milyen is volt a reflektorfényen túl. Szunyi Zsolt halála váratlanul érte, és még most is nehezen találja a szavakat.

Varga Miklós Joe az Éjjel-nappal Budapest forgatásain rengeteget dolgozott Szunyi Zsolttal, de edzőtársként is mindig számíthatott rá (Fotó: Szabolcs László)

Szunyi Zsoltra emlékezett barátja

Varga Miklós Joe elárulta, hogy a hírt edzője osztotta meg vele, ami még inkább sokkolta. Egy egészen kivételes embert ismert meg Szunyi Zsolt személyében, és váratlan halála rendkívül megrázta.

Nem használok közösségi médiát, így én közvetlenül nem láttam a sajnálatos hírt. Az edzőm küldte át, de egyelőre semmit nem tudok arról, mi történhetett vele. Mi a forgatáson találkoztunk utoljára, rengeteget dolgoztunk együtt. Nagyon csendes, visszahúzódó srác volt, egy elképesztően jóindulatú ember, a légynek sem ártott volna. Mindig az volt az érzésem vele kapcsolatban, hogy mintha sosem találta volna meg igazán önmagát, és nem lett volna igazán boldog. Nem akarok olyat mondani, ami bárki számára sértő lehet, de bennem kicsit ez a benyomás élt róla. Ezzel együtt egy borzasztóan szerethető embert ismertem meg benne

– kezdte Varga Miklós Joe a Borsnak.

Szunyi Zsolt színész és sportoló volt egyszerre

Kapcsolatuk a kamerákon túl is megmaradt, ugyanis az edzések és a sport összekötötte őket, és Zsolt mindig ott volt, ha szükség volt rá.

Amikor a thai boksz amatőr világkupát megnyertem, abban az időben bármikor hívtam, hogy edzőtársam legyen, vagy akár csak tartsa a zsákot, azonnal ott volt. Mindig lehetett rá számítani. Amikor kiírták a sorozatból, nyilván nagyon megviselte, mert jó volt egy csapathoz tartozni. Úgy láttam, ez rosszul érintette, bár konkrétan nem beszéltünk róla. Később még találkoztunk párszor, aztán másfelé sodorta az élet, nem tudom pontosan mivel foglalkozott utána, mert sajnos megszakadt a kapcsolat

– idézte fel.

Szunyi Zsolt az Éjjel Nappal Budapestben barátkozott össze Joe-val

Joe szerint Zsolt személyisége és munkamorálja ritka érték volt.

Iszonyú alázat volt benne a munka iránt, és soha senkivel nem veszett össze, mindenki kedvelte. Nekem rengeteget segített a sportban és a felkészülésben is. Egészen megdöbbentő, hogy ez megtörtént, ráadásul ilyen fiatalon, 52 évesen

– zárta gondolatait Joe.