Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szív! Ezekkel a szavakkal búcsúzott Szigligeti Ivett Dudás Miki temetésén: „Én ott foglak várni”

Dudás Miki
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 13:32 / FRISSÍTÉS: 2026. január 30. 13:32
Szigligeti Ivetttemetés
Szigligeti Ivett szavaitól mindenki szíve összefacsarodott. Dudás Miki temetésén az édesanya képtelen volt megszólalni: a szertartásvezető tolmácsolta a szavait.
Bors
A szerző cikkei

Dudás Miki temetése borús ég alatt zajlik: szemerkélő esőben búcsúztatták el a váratlanul elhunyt sportolót a szerettei. A szertartáson Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett is részt vett, a könnyeivel küzdve, megtörten fogadta a részvétnyilvánításokat. Szívszorító búcsúztatóját aligha bírta volna könnyek nélkül elmondani: helyette a szertartásvezető olvasta fel a gyönyörű gondolatokat.

Dudás Miki temetésén Szigligeti Ivett megható szavait a szertartásvezető olvasta fel.
Dudás Miki temetése mindenkit letaglózott. Gyermekeik édesanyja szívszorító búcsúbeszédet írt (Fotó: TV2)

„Tőled elbúcsúzni nem lehet”

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata enyhén szólva is viharosként volt jellemezhető. Sok szakítás és megannyi egymásra találás: a nehézségek ellenére sosem voltak képesek elengedni egymás kezét. Két gyermekük, Nara és Miló is összekötötték őket.

A szertartáson Dudás Miki édesanyja, valamint a testvére, Pisti teljesen összetörve fogadta a részvétnyilvánításokat. A fájdalom olyan súllyal nehezedett rájuk, hogy egyetlen szót sem tudtak kimondani – helyettük a szertartásvezető tolmácsolta mindazt, amit a szívük mélyén éreztek, de a gyász nem engedett megfogalmazni. Szigligeti Ivett is tudta: képtelen lenne a tömeg előtt elmondani fájdalmas érzéseit: az ő búcsúbeszédét szintén a szertartásvezető olvasta fel. A sorokból áradó fájdalom és a gyásszal átszőtt, örökké szerető vallomás olyan mélyen megérintett mindenkit…

Szigligeti Ivett és Dudás Miki kapcsolata hullámvölgyekkel teli volt, de sosem szűntek meg szeretni egymást (Fotó: Mediaworks)

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet, már a gondolat is szívet tépő! Tudd, hogy mérhetetlenül hiányzol! Szeretnélek magamhoz húzni és soha el nem engedni! Neked köszönhetem, hogy anya lettem! Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért! Néha úgy teszek, mintha itt lennél… Remélem, nem felejtetted el, hogy megbeszéltük, hogy a Balaton partján az unokáink körében szerettünk volna már idős emberekként együtt lenni… Én ott foglak várni

– szóltak a gyászoló édesanya szavai.

Rózsacsokrok borítják Dudás Miki sírját (Fotó: Bors olvasói fotó)

Dudás Miki temetése: rózsacsokrokkal halmozták el a sírt

A megható beszédek után jött a legfájóbb pont Dudás Miki temetésén. A gyászoló tömeg a sírhoz vonult: Mikit édesapja és nagyapja mellett helyezték örök nyugalomra. A sírnál az urna mellé Dudás Miki kislánya, Nara, vagy ahogy ők becézik: Manci dobta az első virágot, Ivett zokogva követte példáját, majd csókot dobott...

A fájó pillanatokban Ivettet sokan támogatták: Tóth Dávid és Visváder Tamásék sírva ölelték meg az édesanyát.

Dudás Miki temetés
Dudás Miki temetés
Dudás Miki temetés Csuti (Szabó András)
TUML7791 Schóbert Norbi jr
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Visváder Tamás és Palácsik Lilla
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Tóth dávid és hadvina Gergely koszoruval 
TUML7815 Dudás Miki temetés 2026.01.30 Schmidt Gábor Kajakszövettség elnöke
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Tömeg
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Sír
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Sír
Dudás Miki temetés 2026.01.30 Sír
Galéria: Dudás Miki temetése: képeken a szívszorító szertartás
1/11
Dudás Miki temetésére elsők között érkezett meg a kajakos és párja, Szigligeti Ivett lánya: Nara, vagy ahogy becézik: Manci (Fotó: Mediaworks)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu