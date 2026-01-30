Megszakad a szív! Ezekkel a szavakkal búcsúzott Szigligeti Ivett Dudás Miki temetésén: „Én ott foglak várni”

Dudás Miki temetése borús ég alatt zajlik: szemerkélő esőben búcsúztatták el a váratlanul elhunyt sportolót a szerettei. A szertartáson Dudás Miki párja, Szigligeti Ivett is részt vett, a könnyeivel küzdve, megtörten fogadta a részvétnyilvánításokat. Szívszorító búcsúztatóját aligha bírta volna könnyek nélkül elmondani: helyette a szertartásvezető olvasta fel a gyönyörű gondolatokat.

Dudás Miki temetése mindenkit letaglózott. Gyermekeik édesanyja szívszorító búcsúbeszédet írt (Fotó: TV2)

„Tőled elbúcsúzni nem lehet”

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata enyhén szólva is viharosként volt jellemezhető. Sok szakítás és megannyi egymásra találás: a nehézségek ellenére sosem voltak képesek elengedni egymás kezét. Két gyermekük, Nara és Miló is összekötötték őket.

A szertartáson Dudás Miki édesanyja, valamint a testvére, Pisti teljesen összetörve fogadta a részvétnyilvánításokat. A fájdalom olyan súllyal nehezedett rájuk, hogy egyetlen szót sem tudtak kimondani – helyettük a szertartásvezető tolmácsolta mindazt, amit a szívük mélyén éreztek, de a gyász nem engedett megfogalmazni. Szigligeti Ivett is tudta: képtelen lenne a tömeg előtt elmondani fájdalmas érzéseit: az ő búcsúbeszédét szintén a szertartásvezető olvasta fel. A sorokból áradó fájdalom és a gyásszal átszőtt, örökké szerető vallomás olyan mélyen megérintett mindenkit…

Szigligeti Ivett és Dudás Miki kapcsolata hullámvölgyekkel teli volt, de sosem szűntek meg szeretni egymást (Fotó: Mediaworks)

Édesem, tőled elbúcsúzni nem lehet, már a gondolat is szívet tépő! Tudd, hogy mérhetetlenül hiányzol! Szeretnélek magamhoz húzni és soha el nem engedni! Neked köszönhetem, hogy anya lettem! Adj erőt, hogy erős legyek a gyermekeinkért! Néha úgy teszek, mintha itt lennél… Remélem, nem felejtetted el, hogy megbeszéltük, hogy a Balaton partján az unokáink körében szerettünk volna már idős emberekként együtt lenni… Én ott foglak várni

– szóltak a gyászoló édesanya szavai.

Rózsacsokrok borítják Dudás Miki sírját (Fotó: Bors olvasói fotó)

Dudás Miki temetése: rózsacsokrokkal halmozták el a sírt

A megható beszédek után jött a legfájóbb pont Dudás Miki temetésén. A gyászoló tömeg a sírhoz vonult: Mikit édesapja és nagyapja mellett helyezték örök nyugalomra. A sírnál az urna mellé Dudás Miki kislánya, Nara, vagy ahogy ők becézik: Manci dobta az első virágot, Ivett zokogva követte példáját, majd csókot dobott...