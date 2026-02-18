Újabb fontos küldeményt kapnak a napokban a nyugdíjasok – mutatjuk, mire használhatják fel!

Több százezer nyugdíjas kap majd a napokban utazási utalványt a Magyar Államkincstártól. A jogosultságokat a postás kézbesíti majd. Mihez lehet kezdeni ezzel és pontosan kik kapnak majd ilyet? Mi történik akkor ha nem vagyunk otthon a kézbesítéskor? Íme a legfontosabb tudnivalók!

A napokban kezdik meg a nyugdíjas utazási utalványok kézbesítését Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Ekkor kezdi el a posta a nyugdíjas utalványok postázását

Február 18-tól kezdi el kézbesíteni az úgynevezett utazási utalványokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága. Innentől egészen március közepéig több mint 300.000 nyugdíjas kapja meg majd meg azt az utalványt, amivel a helyközi közlekedésben korlátlan számú díjmentes utazásra és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra lesznek jogosultak.

Pontosan kik kapnak majd ilyen utalványt?

A hivatalos nevén Ellátottak utazási utalványára azok jogosultak, akik nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, és 2026. április 1-ig nem töltik be a 65. életévüket. Egészen pontosan azok, akik

öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban,

özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban,

rokkantsági ellátásban

rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,

külföldi nyugellátásban,

nyugdíjsegélyben (egyházi személyként) részesülnek vagy

gyám és a gyámolt, illetve gondnok és a gondnokolt személyek,

gyermekvédelmi nevelőszülők és a gondozásában lévő gyermekek- olvasható az államkincstár weboldalán.

Mi található egy ilyen utazási utalványon?

Az utazási utalvány tartalmazza a folyósítási törzsszámot, a jogosult nevét és lakcímét. Amennyiben a jogosult gyámság, gondnokság alatt áll, vagy nevelőszülőnél került elhelyezésre, akkor az utazási utalvány a gyám, a gondnok, illetve a nevelőszülő részére kerül kiküldésre. Az utalványon feltüntetésre kerül a gyám, gondnok vagy nevelőszülő neve, és e tisztségeknek megfelelően „GY”/„GO”/”NS” rövidítés.

Aki nem lesz otthon, mikor kézbesítik az utalványt, annak a hozzátartozója is átveheti majd a küldeményt Fotó: Mohai Balázs / mti

Mire lehet felhasználni ezeket az utalványokat?

A helyközi közlekedésben korlátlan számú díjmentes utazásra és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlására.