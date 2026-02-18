Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Újabb fontos küldeményt kapnak a napokban a nyugdíjasok – mutatjuk, mire használhatják fel!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 11:00
A napokban kezdi el kézbesíteni a posta az úgynevezett utazási utalványokat. Mutatjuk a nyugdíjasok közül kik kapnak majd ilyet, és azt is mire, illetve meddig használhatják majd fel!
Több százezer nyugdíjas kap majd a napokban utazási utalványt a Magyar Államkincstártól. A jogosultságokat a postás kézbesíti majd. Mihez lehet kezdeni ezzel és pontosan kik kapnak majd ilyet? Mi történik akkor ha nem vagyunk otthon a kézbesítéskor? Íme a legfontosabb tudnivalók!


A napokban kezdik meg a nyugdíjas utazási utalványok kézbesítését Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Ekkor kezdi el a posta a nyugdíjas utalványok postázását

Február 18-tól kezdi el kézbesíteni az úgynevezett utazási utalványokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága. Innentől egészen március közepéig több mint 300.000 nyugdíjas kapja meg majd meg azt az utalványt, amivel a helyközi közlekedésben korlátlan számú díjmentes utazásra és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra lesznek jogosultak.

Pontosan kik kapnak majd ilyen utalványt?

A hivatalos nevén Ellátottak utazási utalványára azok jogosultak, akik nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, és 2026. április 1-ig nem töltik be a 65. életévüket. Egészen pontosan azok, akik

  • öregségi nyugdíjban, vagy azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban,
  • özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugdíjban,
  • rokkantsági ellátásban
  • rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban,
  • külföldi nyugellátásban,
  • nyugdíjsegélyben (egyházi személyként) részesülnek vagy
  • gyám és a gyámolt, illetve gondnok és a gondnokolt személyek,
  • gyermekvédelmi nevelőszülők és a gondozásában lévő gyermekek-olvasható az államkincstár weboldalán.

Mi található egy ilyen utazási utalványon?

Az utazási utalvány tartalmazza a folyósítási törzsszámot, a jogosult nevét és lakcímét. Amennyiben a jogosult gyámság, gondnokság alatt áll, vagy nevelőszülőnél került elhelyezésre, akkor az utazási utalvány a gyám, a gondnok, illetve a nevelőszülő részére kerül kiküldésre. Az utalványon feltüntetésre kerül a gyám, gondnok vagy nevelőszülő neve, és e tisztségeknek megfelelően „GY”/„GO”/”NS” rövidítés.


Aki nem lesz otthon, mikor kézbesítik az utalványt, annak a hozzátartozója is átveheti majd a küldeményt Fotó: Mohai Balázs / mti

Mire lehet felhasználni ezeket az utalványokat?

A helyközi közlekedésben korlátlan számú díjmentes utazásra és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlására.

Meddig lehet felhasználni az utalványokat?

A tavalyi utalványok 2026. március 31-ig még érvényesek, az újat csak ezután (április 1-től) kötelező elkezdeni használni. Az új utalványok érvényességi ideje 2027. március 31.

Kézbesítési tudnivalók

  • A posta tájékoztatása szerint az utalványokat legkésőbb március közepéig kézbesítik.
  • Sikertelen kézbesítés esetén (hozzátartozó is átveheti) a postás értesítőt hagy.
  • Az utalványt az értesítőn szereplő postán 10 munkanapig őrzik meg.
  • Aki nem veszi át az utalványát, azét visszaküldik a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, később csak tőlük lehet újra igényelni.
  • Az utalvány pótlása, cseréje a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól díjmentesen kérhető.

 

