Újabb fontos küldeményt kapnak a napokban a nyugdíjasok – mutatjuk, mire használhatják fel!

Több százezer nyugdíjas kap majd a napokban utazási utalványt a Magyar Államkincstártól. A jogosultságokat a postás kézbesíti majd. Mihez lehet kezdeni ezzel és pontosan kik kapnak majd ilyet? Mi történik akkor ha nem vagyunk otthon a kézbesítéskor? Íme a legfontosabb tudnivalók!
Február 18-tól kezdi el kézbesíteni az úgynevezett utazási utalványokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága. Innentől egészen március közepéig több mint 300.000 nyugdíjas kapja meg majd meg azt az utalványt, amivel a helyközi közlekedésben korlátlan számú díjmentes utazásra és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra lesznek jogosultak.
A hivatalos nevén Ellátottak utazási utalványára azok jogosultak, akik nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, és 2026. április 1-ig nem töltik be a 65. életévüket. Egészen pontosan azok, akik
Az utazási utalvány tartalmazza a folyósítási törzsszámot, a jogosult nevét és lakcímét. Amennyiben a jogosult gyámság, gondnokság alatt áll, vagy nevelőszülőnél került elhelyezésre, akkor az utazási utalvány a gyám, a gondnok, illetve a nevelőszülő részére kerül kiküldésre. Az utalványon feltüntetésre kerül a gyám, gondnok vagy nevelőszülő neve, és e tisztségeknek megfelelően „GY”/„GO”/”NS” rövidítés.
A helyközi közlekedésben korlátlan számú díjmentes utazásra és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlására.
A tavalyi utalványok 2026. március 31-ig még érvényesek, az újat csak ezután (április 1-től) kötelező elkezdeni használni. Az új utalványok érvényességi ideje 2027. március 31.
