"Ez borzasztó" - Dudás Miki halálára reagált az olimpiai bajnok Kammerer Zoltán

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 14:50 / FRISSÍTÉS: 2026. január 05. 14:59
Kammerer Zoltán külföldön értesült a tragédiáról. Egyelőre nehéz felfogni, hogy Dudás Miki meghalt.

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakos. A 34 éves sportoló a versenyek mellett a televíziós műsorokból volt ismerhető.

Dudás Miki 34 éves volt
Dudás Miki 34 éves volt Fotó: Tumbász Hédi

Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakos külföldről értesült arról, hogy Dudás Miki meghalt, ő is megrendült a hír hallatán.

Ez borzasztó. Fiatal, életerős ember, családos ember. Tavaly nyáron beszéltünk utoljára, egy sporttárs halála mindig megrettentő. Kitartást kívánok az édesanyjának, a családjának, a feleségének és két gyerekének. Borzasztó, nem tudok mit mondani

- nyilatkozta lapunknak Kammerer.

Dudás Miki édesapja tavaly hunyt el

A család nemrég élt át egy súlyos tragédiát, Dudás Miki édesapját egy benzinkúton verték meg, hónapokkal később tavaly februárban belehalt sérüléseibe.

 

