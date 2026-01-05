"Ez borzasztó" - Dudás Miki halálára reagált az olimpiai bajnok Kammerer Zoltán

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, elhunyt Dudás Miki világbajnok kajakos. A 34 éves sportoló a versenyek mellett a televíziós műsorokból volt ismerhető.

Dudás Miki 34 éves volt Fotó: Tumbász Hédi

Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakos külföldről értesült arról, hogy Dudás Miki meghalt, ő is megrendült a hír hallatán.

Ez borzasztó. Fiatal, életerős ember, családos ember. Tavaly nyáron beszéltünk utoljára, egy sporttárs halála mindig megrettentő. Kitartást kívánok az édesanyjának, a családjának, a feleségének és két gyerekének. Borzasztó, nem tudok mit mondani

- nyilatkozta lapunknak Kammerer.

Dudás Miki édesapja tavaly hunyt el

A család nemrég élt át egy súlyos tragédiát, Dudás Miki édesapját egy benzinkúton verték meg, hónapokkal később tavaly februárban belehalt sérüléseibe.