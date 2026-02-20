Betartotta ígéretét a Kincsvadászok sztárja: nem semmi, mit tett Fertőszögi Péter

Valóra váltotta ígéretét Fertőszögi Péter. A Kincsvadászok kereskedője ugyanis a népszerű műsor egy adásában egy különleges, gyönyörűen restaurált legyezőt vett meg ez eladótól, aki úgy árulta a hétköznapinak tűnő darabot, hogy azzal a hölgyek régen titkos beszédeket folytattak. Előadásmódja és szép tárgya annyira sikeres lett, hogy licitháború indult és a legyező végül 180 ezer forintért kelt el. A hab a tortán pedig csak ez után jött: Péter közölte az eladóval, hogy kiállítást tartana többi, gyűjteményében lévő tárgyából.

Valóra váltotta ígéretét Fertőszögi Péter / Fotó: TV2

Fertőszögi Péter: "Elérkezett a pillanat"

A BÁV ART művészeti igazgatója ígéretének betartásáért kivételes tárlatot nyitott Budapesten. Egy olyat, ahol évszázadokon átívelő történeteket mesélnek a legyezők. Épp ezért a kiállítás a "Hölgyek titkos nyelve" nevet kapta, nem véletlenül.

Németh Zoltán fantasztikus, több száz legyezőből álló gyűjteményéből egy szép 18. századi darabot egy évvel ezelőtt a Kincsvadászok nézői is megismerhettek. Akkor a nálam „leütött” sikeres licit után azzal búcsúztunk el egymástól, hogy egy nap szeretném kiállításként is bemutatni a legszebb legyezőit a BÁV ART Aukciósházában. Ez a pillanat most érkezett el. Holnaptól ti is megismerhetitek ezt az itthon méltatlanul háttérbe szorult, mégis beláthatatlanul gazdag történelmű műtárgytípust. Vajon tudtátok, hogy a 17-18. század előkelő köreiben egy-egy legyezővel tett gesztus akár szerelmi vallomás is lehetett?

- írta Facebook-oldalán a Kincsvadászok sztárja.