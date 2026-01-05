Tragikus sorsa volt a váratlanul elhunyt Dudás Mikinek

Most érkezett a tragikus hír: elhunyt Dudás Miki világbajnok magyar kajakozó. Az élsportolót nemcsak maradandó sportteljesítménye, hanem zaklatott magánélete miatt is sokan követtek a médiában. Az utóbbi években Miki magánélete, elmondása alapján több veszekedést, szakítást és kibékülést hozott, mint egy 30 éves házasság. A Szigligeti Ivett-tel való kapcsolata tehát, bár viharos volt, az utóbbi időben úgy tűnt, újra harmóniában élnek együtt két közös gyerekükkel egy szörnyű családi tragédia után megerősödve. Aztán a mai nap érkezett a lesújtó hír, amire senki se számított. Először csak arról érkezett hír, hogy a 18. kerületben, egy lakópark épületében holttestet találtak, amihez riasztották a rendőrséget. A Bors azonnal a helyszínre sietett. Mint nem sokkal később megtudtuk: az áldozat Dudás Miki, a világbajnok kajakozó.

Dudás Miki halála mindenkit sokkolt (Fotó: Mediaworks archív)

Dudás Miki szerelmi élete rendeződött a közelmúltban

Dudás Miki és Szigligeti Ivett szövevényes története sokakat tartott lázban, fiatalkori szerelem volt az övék, hatalmas intenzitással élték az életüket. Dudás Miki őszinte vallomást tett a Borsnak tavaly tavasszal, tisztázva a rengeteg pletykát, ami felröppent róluk:

Az az igazság, hogy amikor megbuktam doppinggal, én teljesen megborultam. Minden fontosabb volt, mint Ivett, buliztam, ittam, szörnyen viselkedtem, már nagyon sajnálom. Ivett-tel 11 éve vagyunk együtt, tényleg sok mindenen keresztül mentünk. Majdnem elváltunk, hiába szerettük egymást. De most újra minden rendben van, újra együtt élünk, újra megbízunk egymásban, boldogok vagyunk, aminek a gyerekeink is nagyon örülnek! Apa elvesztése után úgy érzem, végre tudok újra boldog lenni! és olyan helyzeteket teremtett, amelyekkel mély sebeket ejtett rajta. A bulizás, a félrelépések és a feszültségek sorozata miatt többször is külön utakon folytatták, mindig a gyerekek miatt térve vissza egymáshoz.

– vallotta be akkor a világbajnok sportoló.

Dudás Miki felesége ott volt a legnehezebb időkben is a férje mellett (Fotó: Bors)

Dudás Miki édesapja halálát nem tudta feldolgozni

Dudás Miki élete a viharos kapcsolatán felül is bővelkedett a nehézségekben, elég, ha arra gondolunk, ami az édesapjával történt. 2024 nyarán ugyanis Miki édesapját brutális támadás érte egy pesterzsébeti benzinkútnál: több férfi bántalmazta az akkor 56 éves férfit, aki súlyos fejsérülést szenvedett, kómába esett, és hónapokig küzdött az életéért. Bár többször is műtötték, nem sikerült felépülnie, és végül örök álomba szenderült – ezt Miki Instagram-bejegyzésében is megosztotta követőivel, megható sorokkal búcsúzva apjától.