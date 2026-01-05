Elhunyt Dudás Miki – Aurelio összetört a világbajnok halálhíre hallatán

Dudás Miki halála az egész országot megdöbbentette, a hazai celeb és sportvilág sokkban van a történtek után. A 34 éves egykori élsportolót gyászolja édesanyja, két gyermeke és felesége, Szigligeti Ivett. Jó barátja, Aurelio teljesen összetört a hír hallatán.

Dudás Miki halálhíre lesokkolta az országot (Fotó: Tumbász Hédi)

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Dudás Miki

A valóságshow-szereplőt mélyen megrendítette a kajakozó halálhíre. Aurelio és Dudás Miki hosszú évek óta ápoltak szoros barátságot egymással.

A sztár lapunktól értesült a szörnyű tragédiáról, percekig nem tudott reagálni a történtekre.

Nem tudom felfogni, hogy elment a barátom. Nemrég még beszeltünk telefonon, hogy történhetett ez

– kezdte Aurelio.

Az Farm Vip és A Nagy Duett sztárja összetörve emlékezett vissza barátságára a világbajnokkal. A Borsnak felidézett néhány kedves közös emléket is.

Végig szurkoltam neki a bokszmeccsein. Sajnos nem tudtam személyesen elmenni, hogy lássam, ahogy bokszol, de mindig tudattam vele, hogy mellette vagyunk.

Aurelio összetörve gyászolja Dudás Mikit (Fotó: TV2)

Dudás Miki halálhíre összetörte Aureliót

Aruelio szomorúan vallotta, hogy már egy ideje nem beszélt Mikivel, amit most már mélységesen sajnál.

„Annyiszor hívott, de mindig rossz volt az időzítés, sosem tudtam felvenni. Annyiszor beszéltük, hogy találkozzunk, de nem lett belőle semmi. Elképesztően bánom” – mondta megtörten.

„Nagyon meg kell becsülnünk az életünket. Szörnyű, hogy sorra történnek meg a tragédiák. Két gyönyörű gyermeket és egy feleséget hagyott hátra.”

A TV2 sztárja kijelentette, hogy Dudás Miki családja mindenben számíthat rá: