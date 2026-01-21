„A 8 éves fiam beszéde lelassult – 10 hónappal később már nem volt köztünk”

Pillanatok alatt romlott le egy kisfiú állapota, miután édesanyja először észlelni kezdte rajta a tüneteket, a kisfiú beszéde rendkívül lassú volt. Pár hónappal később kiderült a baj.

Lelassult a kisfiú beszéde, szörnyű ok húzódott meg mögötte Fotó: Forrás: Freepik.com

A lassú beszéd fedte fel borzasztó betegségét

„2024 januárjában vittem először Thomast orvoshoz – észrevettem, hogy a szokásosnál lassabban kezdett beszélni. Mindent tökéletesen érthetően mondott, csak egy-két napba telt, mire kimondott egy mondatot” - idézi az anyukát a metro.co.uk.

Az orvos azt hitte, eleinte a kisfiú hallási problémái rejlenek a probléma mögött, biztos be van dugulva a füle és ez okozza a beszédproblémáit. Thomas egyre frusztráltabb lett, majd végül, a teljes beszédkészségét elvesztette.

Három héttel az orvosi vizsgálat után elkezdett remegni Thomas jobb keze. A kikérdezés után MRI-vizsgálatra utalták a fiút, majd két héttel később megjöttek az eredmények. Végül kiderült, hogy a betegség, amely megfosztotta az alapvető beszédkészségétől, majd végső soron az életétől is, egy agydaganat volt. A daganat a bazális ganglionjaiban, mindkét talamuszában, a bal oldali halántéklebenyben, a homloklebenyben és a felső agytörzsben volt jelen.

Nem fogok kertelni. Magas fokú és agresszív

- közölte velük az orvos.

Az édesanya ezután sokkos állapotba került, nem tudta mitévő legyen. Az orvos elküldte a mintákat a Great Ormond Street Kórházba. Sajnos sem a műtét, sem pedig a klinikai vizsgálat nem volt lehetséges.

Később, azonban megérkezett a biopszia eredménye. „Thomasnak legfeljebb egy éve van hátra. Adhatunk neki egy kis sugárterápiát, ami talán plusz időt biztosít önnek, de azt tanácsoljuk, hogy amíg teheti, foglalkozzon pozitív dolgokkal” - javasolta az orvos.

Az anyuka szerint borzasztóan nyersen közölték velük a hírt, Thomas szülei mindent meg akartak tenni annak érdekében, hogy még egy napig életben tartsák. Az anyuka elkezdett utánanézni a betegségnek.

„Felkerestük a The Brain Tumour Charity weboldalát – ahol azt írták, hogy az Egyesült Királyságban évente körülbelül 40 gyermeknél diagnosztizálnak diffúz középvonali gliomát.”