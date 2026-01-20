Azonnal bezárták az általános iskolát: 11 éves kislány találta meg a testnevelő tanár holttestét

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 08:17
A diákok találták meg tesióra közben a férfi holttestét. Nem tudja senki hogy került oda.

Gyermekek találták meg a holttestét tesióra közben.

Tesóra közben találták meg a holttestet, nem tudni hogy került oda
Tesóra közben találták meg a holttestet, nem tudni hogy került oda
Fotó: Darrin Klimek / Getty Images

Bezárták a wolverhamptoni Smestow általános iskolát, miután tesióra közben egy 11 éves kislány egy holttestre bukkant. Annyira megijedt a látványtól, azonnal sikítozni kezdett. Az eset az osztályt nagyon megviselte, a hatóságok professzionális segítséget ajánlottak fel.

A rendőrség azóta megerősítette, hogy egy 45 éves férfit találtak. A szóvivő elmondta:

Reggel 10:41-kor riasztottak minket egy vészhelyzethez a wolverhamptoni  Castecroftban. Két mentőautó és egy mentőtiszt vonult a helyszínre, ahol sajnos egy férfi halálát igazolták.

A holttesten sebek is voltak

A rendőrség is rövidesen megérkezett a helyszínre. A területet azonnal biztosították, az iskolát bezárták. 

A férfi utoljára hajnal 1 óra körül látták 5 kilométerre az iskolától. Rejtély, hogy pontosan hogy került az intézmény közelébe, miért, illetve hogyan halt meg.

Egy 45 éves férfit találtak sérülésekkel január 19.-én a Smestrow Általános iskola területén. Sajnos a helyszínen halottnak nyilvánították.

- áll a rendőrség későbbi közleményében.

Az elhunyt szeretteit szakértők támogatják ebben a tragikus időszakban. Halálát jelenleg megmagyarázhatatlannak kezeljük és áttekintjük a közeli kamerák feltételeit, hogy pontosan tudjuk, mi történt.

Egyértelmű, hogy most mindenki válaszokat szeretne, de a hatóságok próbálták nyugtatni a lakosságot.

A nyomozás korai szakaszában vagyunk, és arra kérem az embereket, hogy ne találgassanak a körülményekről. Tudjuk, hogy ez aggodalmat keltett a közösségben, megnyugtatásuk érdekében a napokban több rendőr is lesz a környéken. 

A Mirror szerint a rendőrség emellett azt kéri, hogy ha bárkinek információja van a férfival kapcsolatban, azt jelezzék mihamarabb. Jelenleg nem úgy tűnik, hogy a rejtély egyhamar megoldódik.

