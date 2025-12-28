"Állandóan szorongtam és fáradt voltam... a zsúfolt életemet hibáztattam, de egy sokkal baljósabb betegségről volt szó"

Húszas évei elején Rachel Christensen azt tette, amit a legtöbb egyetemista, határidők és a magánélete között egyensúlyozott, miközben igyekezett odafigyelni az egészségére. Azonban a kimerültség és a szorongás hamar átvette az irányítást élete felett, de ekkor még nem sejtette milyen betegség áll valójában az egész mögött.

Fáradtság mögé rejtőzött a fiatal szörnyű betegsége (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Ártatlan tünetek mögé bújt a szörnyű betegség

A fiatal nő 2023-ban vette észre először a csomót nyakán, amivel eleinte nem foglalkozott, és reménykedett abban, hogy magától elmúlik. Viszont mikor 9 hónap után sem szabadult meg tőle, 2024 márciusában, Christensen végül fül-orr-gégészhez fordult, aki CT-vizsgálatot írt elő. Ez a felvétel leplezte le három megnagyobbodott nyirokcsomóját, amik bár a legtöbbször ártalmatlanok, ritka esetekben súlyosabb betegségre utalhatnak.

A vizsgálatot követően hetekig tartó bizonytalanság várt a fiatal egyetemistára, mígnem 2024 áprilisában a biopszia eredményei papilláris pajzsmirigyrákot mutattak ki, amely a pajzsmirigyrák leggyakoribb típusa. Ezen a ponton a betegség már átterjedt más nyirokcsomókra is, így egy sokkal nehezebb kezelés elébe nézett.

A megérzésem azt súgta, hogy valami nincs rendben... Félelmetes volt. Őszintén szólva teljesen valószerűtlennek tűnt. Nagyon erős hipochondriám van, ezért amikor elolvastam a diagnózist rettegtem

- mondta a most 24 éves Christensen.

Kevesebb mint egy hónappal az életét megváltoztató diagnózis után a fiatal egy nagy, ötórás műtéten esett át, amely során eltávolították a pajzsmirigyét és az érintett nyirokcsomókat.

Őszintén csak túl akartam lenni rajta. Ijesztő volt, amikor először megláttam a hegemet. Körülbelül 5-7 centiméter hosszú a nyakamon, és csak azon járt az eszem, hogyan fog begyógyulni... Most már egyáltalán nem érdekel, ha látszik. Az erőmre emlékeztet

A műtét sikeres volt, az orvosok eltávolították a pajzsmirigyét és a rák minden nyomát.

Bár a rák eltűnt, már nem olyan a fiatal élete mint régen

Christensent a beavatkozás után rákmentesnek nyilvánították, de egy ijesztő új valósággal kellett szembenéznie. Most pajzsmirigy nélkül kell élni, amely létfontosságú hormonokat termel az anyagcsere, az energiaszint, a testhőmérséklet és a szívműködés szabályozásához.

A testem folyamatosan változik, ezért rendkívül fontos, hogy figyeljek rá. Fizikailag és mentálisan is nagyon frusztráló volt, így igyekszem engedékenyebb lenni magammal, és elismerni mindazt, amin ilyen fiatalon keresztülmentem

- magyarázta a fiatal.