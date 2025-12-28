KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Állandóan szorongtam és fáradt voltam... a zsúfolt életemet hibáztattam, de egy sokkal baljósabb betegségről volt szó"

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 11:30
Az egyetemi élet forgatagában egy fiatal nő élete felett átvette az irányítást fáradtság. Azonban az ártatlannak tűnő tünet mögötti diagnózis gyökeresen megváltoztatta az életét.

Húszas évei elején Rachel Christensen azt tette, amit a legtöbb egyetemista, határidők és a magánélete között egyensúlyozott, miközben igyekezett odafigyelni az egészségére. Azonban a kimerültség és a szorongás hamar átvette az irányítást élete felett, de ekkor még nem sejtette milyen betegség áll valójában az egész mögött.

Fáradtság mögé rejtőzött a fiatal szörnyű betegsége.
Fáradtság mögé rejtőzött a fiatal szörnyű betegsége (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Ártatlan tünetek mögé bújt a szörnyű betegség

A fiatal nő 2023-ban vette észre először a csomót nyakán, amivel eleinte nem foglalkozott, és reménykedett abban, hogy magától elmúlik. Viszont mikor 9 hónap után sem szabadult meg tőle, 2024 márciusában, Christensen végül fül-orr-gégészhez fordult, aki CT-vizsgálatot írt elő. Ez a felvétel leplezte le három megnagyobbodott nyirokcsomóját, amik bár a legtöbbször ártalmatlanok, ritka esetekben súlyosabb betegségre utalhatnak.

A vizsgálatot követően hetekig tartó bizonytalanság várt a fiatal egyetemistára, mígnem 2024 áprilisában a biopszia eredményei papilláris pajzsmirigyrákot mutattak ki, amely a pajzsmirigyrák leggyakoribb típusa. Ezen a ponton a betegség már átterjedt más nyirokcsomókra is, így egy sokkal nehezebb kezelés elébe nézett.

A megérzésem azt súgta, hogy valami nincs rendben... Félelmetes volt. Őszintén szólva teljesen valószerűtlennek tűnt. Nagyon erős hipochondriám van, ezért amikor elolvastam a diagnózist rettegtem

- mondta a most 24 éves Christensen.

Kevesebb mint egy hónappal az életét megváltoztató diagnózis után a fiatal egy nagy, ötórás műtéten esett át, amely során eltávolították a pajzsmirigyét és az érintett nyirokcsomókat.

Őszintén csak túl akartam lenni rajta. Ijesztő volt, amikor először megláttam a hegemet. Körülbelül 5-7 centiméter hosszú a nyakamon, és csak azon járt az eszem, hogyan fog begyógyulni... Most már egyáltalán nem érdekel, ha látszik. Az erőmre emlékeztet

A műtét sikeres volt, az orvosok eltávolították a pajzsmirigyét és a rák minden nyomát.

Bár a rák eltűnt, már nem olyan a fiatal élete mint régen

Christensent a beavatkozás után rákmentesnek nyilvánították, de egy ijesztő új valósággal kellett szembenéznie. Most pajzsmirigy nélkül kell élni, amely létfontosságú hormonokat termel az anyagcsere, az energiaszint, a testhőmérséklet és a szívműködés szabályozásához.

A testem folyamatosan változik, ezért rendkívül fontos, hogy figyeljek rá. Fizikailag és mentálisan is nagyon frusztráló volt, így igyekszem engedékenyebb lenni magammal, és elismerni mindazt, amin ilyen fiatalon keresztülmentem

- magyarázta a fiatal.

A megpróbáltatások ellenére azt mondja, most egészségesebb, mint a diagnózis idején volt. Minden nap reggel 6-kor kel, és néhány hetente vérvizsgálatra jár, hogy kordában tartsák a pajzsmirigyhormonszintjét. Mindezek mellett családját nevezte a legnagyobb támaszának a nehéz időszak során - Daily Mail.

