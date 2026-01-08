„Teljesen megdermedtem” – sportsérülésnek hitte fájdalmait, kiderült, hogy már csak 10 éve van a 31 éves férfinak

Agresszív agydaganattal küzd egy mindössze 31 éves férfi, aki a betegséget jelző fájdalmait a futás és súlyemelés fájdalmainak hitte. Egy reggelen azonban minden megváltozott, és az állapota egyre rosszabbra fordult.

A 31 éves brit Sean Ryan Sweeney fejfájása, nyakfájása, valamint testének jobb oldali bizsergése 2022 januárjában kezdődött, amelyet a futás és a súlyemelés sérüléseként fogott fel. Fizikoterapeutához fordult, de még ezután sem érzett enyhülést. Végül 2022 júliusában a probléma hatalmas szintet lépett. Sajnos rossz irányba.

Seant egy reggelen párja, Lucy ébresztette fel miután rohama volt a férfinak, majd egyből hívták a brit segélyhívót, majd a mentők kórházba szállították. Ott CT-vizsgálatot végeztek rajta, amely aggasztó eredményt mutatott, ezért egy másik kórház szakértői csapatához irányították további vizsgálatokra, amelyek végül feltárták a valódi okot.

Eleinte az orvosok azt hitték, hogy alacsony fokozatú daganata van, de később kiderült, hogy 3. fokozatú asztrocitómája van, amely egy agresszív és gyógyíthatatlan agydaganat. Az orvosok szerint Sean-nak már csak 10 éve van hátra.

Amikor megtudtam, hogy elváltozást találtak az agyamban, teljesen megdermedtem. Nem sírtam, nem estem pánikba. Azonnal Lucyra és a családomra gondoltam

– mondta a betegséggel szenvedő Sean.

A férfi harca a rák ellen, egy közel 10 órás, craniotomia néven ismert műtéttel kezdődött, amelynek során eltávolították a daganatot. A műtétet éber állapotban végezték el, 2022 novemberében. Az ébre műtét lényege, hogy a sebészek valós időben figyelhessék az agy működését, a betegeket közben feladatok elvégzésére kérik, miközben stimulálják az agyukat. A beavatkozás során azonban Sean stroke-ot kapott, melynek minden pillanatára emlékszik.

Mivel ébren voltam, pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor a dolgok megváltoztak. Hallottam, ahogy a pszichológus elmondja a sebészeknek, hogy elmosódott a beszédem. Másnap nehezen tudtam járni, és az arcom egyik oldala lecsúszott. Ijesztő volt, de szerencsére a rehabilitációval felépültem, és ma már senki sem mondaná meg, hogy stroke-ot kaptam.

Adománnyal segíti az agydaganatok gyógymódjának felkutatását

Ezt követően közölték vele, hogy a daganata egy 3. fokozatú asztrocitóma, amely egy gyorsan növekvő és előrehaladott, gyakran agresszív kezelést igénylő típusú glióma. Ez magában foglalja a kemoterápiát és a sugárterápiát, amelyeket 2023 elején kezdett el, és a következő év februárjában fejezett be. Öt kimerítő hét sugárterápia és 12 kemoterápiás kezelés után állapota stabilnak mondható.

A kezelés befejezése nem jelenti azt, hogy minden visszatér a normális kerékvágásba – továbbra is együtt kell élni a hatásokkal, és az én esetemhez hasonló magas fokozatú daganatokra még mindig nincs gyógymód

– mondta.