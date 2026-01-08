Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-7°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Teljesen megdermedtem” – sportsérülésnek hitte fájdalmait, kiderült, hogy már csak 10 éve van a 31 éves férfinak

agydaganat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 17:00
strokerákos megbetegedés
10 éve van hátra egy fiatal férfinak, miután brutális betegséget diagnosztizáltak nála. Agresszív agydaganattal küzd.

Agresszív agydaganattal küzd egy mindössze 31 éves férfi, aki a betegséget jelző fájdalmait a futás és súlyemelés fájdalmainak hitte. Egy reggelen azonban minden megváltozott, és az állapota egyre rosszabbra fordult.

Agresszív agydaganat miatt mindössze 10 éve van hátra egy 31 éves férfinek
Agresszív agydaganat miatt mindössze 10 éve van hátra egy 31 éves férfinak
Fotó: Hush Naidoo Jade Photography /  Unsplash (Illusztráció)

Agresszív agydaganattal küzd, mindössze 10 éve van hátra

A 31 éves brit Sean Ryan Sweeney fejfájása, nyakfájása, valamint testének jobb oldali bizsergése 2022 januárjában kezdődött, amelyet a futás és a súlyemelés sérüléseként fogott fel. Fizikoterapeutához fordult, de még ezután sem érzett enyhülést. Végül 2022 júliusában a probléma hatalmas szintet lépett. Sajnos rossz irányba. 

Seant egy reggelen párja, Lucy ébresztette fel miután rohama volt a férfinak, majd egyből hívták a brit segélyhívót, majd a mentők kórházba szállították. Ott CT-vizsgálatot végeztek rajta, amely aggasztó eredményt mutatott, ezért egy másik kórház szakértői csapatához irányították további vizsgálatokra, amelyek végül feltárták a valódi okot. 

Eleinte az orvosok azt hitték, hogy alacsony fokozatú daganata van, de később kiderült, hogy 3. fokozatú asztrocitómája van, amely egy agresszív és gyógyíthatatlan agydaganat. Az orvosok szerint Sean-nak már csak 10 éve van hátra. 

Amikor megtudtam, hogy elváltozást találtak az agyamban, teljesen megdermedtem. Nem sírtam, nem estem pánikba. Azonnal Lucyra és a családomra gondoltam

 – mondta a betegséggel szenvedő Sean. 

A férfi harca a rák ellen, egy közel 10 órás, craniotomia néven ismert műtéttel kezdődött, amelynek során eltávolították a daganatot. A műtétet éber állapotban végezték el, 2022 novemberében. Az ébre műtét lényege, hogy a sebészek valós időben figyelhessék az agy működését, a betegeket közben feladatok elvégzésére kérik, miközben stimulálják az agyukat. A beavatkozás során azonban Sean stroke-ot kapott, melynek minden pillanatára emlékszik. 

Mivel ébren voltam, pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor a dolgok megváltoztak. Hallottam, ahogy a pszichológus elmondja a sebészeknek, hogy elmosódott a beszédem. Másnap nehezen tudtam járni, és az arcom egyik oldala lecsúszott. Ijesztő volt, de szerencsére a rehabilitációval felépültem, és ma már senki sem mondaná meg, hogy stroke-ot kaptam.

Adománnyal segíti az agydaganatok gyógymódjának felkutatását

Ezt követően közölték vele, hogy a daganata egy 3. fokozatú asztrocitóma, amely egy gyorsan növekvő és előrehaladott, gyakran agresszív kezelést igénylő típusú glióma. Ez magában foglalja a kemoterápiát és a sugárterápiát, amelyeket 2023 elején kezdett el, és a következő év februárjában fejezett be. Öt kimerítő hét sugárterápia és 12 kemoterápiás kezelés után állapota stabilnak mondható. 

A kezelés befejezése nem jelenti azt, hogy minden visszatér a normális kerékvágásba – továbbra is együtt kell élni a hatásokkal, és az én esetemhez hasonló magas fokozatú daganatokra még mindig nincs gyógymód

– mondta. 

Sean adományokat gyűjt a Brain Tumour Research jótékonysági szervezet számára, akik az agydaganatok minden típusára igyekeznek megtalálni a gyógymódot. 

Sokkoló, hogy az agydaganatok milyen kevés támogatást kapnak más rákos megbetegedésekhez képest.

– mondta a beteg férfi a Daily Mailnek.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu