Cristiano Ronaldo büszke lehet, a fia is meghívót kapott a válogatottba

A Cristiano Ronaldo vezette portugál válogatott közel áll ahhoz, hogy matematikailag is bebiztosítsa helyét a jövő évi világbajnokságon. Nem csupán emiatt lehet elégedett a 40 esztendős futballsztár, hiszen az ötszörös Aranylabdás elsőszülött fia is meghívót kapott az U16-os portugál válogatottba, miután az Al-Nassr akadémiáján kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Cristiano Ronaldo még 40 évesen is csúcsformában van / Fotó: Grzegorz Wajda / Northfoto

Cristiano Ronaldo Juniort valószínűleg senki nem kérte volna számon, ha más hivatást választ, hiszen nehéz elképzelni, hogy a mindössze 15 éves tehetség valaha is felülmúlja édesapja monumentális sikereit. Lehetséges, hogy örökre a legendás játékos árnyékában marad, és elkerülhetetlenek lesznek számára a folyamatos összehasonlítások.

Ronaldo Jr. nem fél a kihívástól

Ennek ellenére az ifjú tehetség megpróbálja kitaposni a saját ösvényét, ami egyelőre nem is megy neki rosszul, hiszen a válogatott meghívó inkább a tehetségének szól, mintsem a nevének.

Ronaldo fia azon 22 ígéretes portugál ifjú futballista egyike, akik meghívót kaptak egy közelgő felkészülési tornára, ahol Anglia, Wales és Törökország válogatottjai lesznek az ellenfelek.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Cristiano Ronaldo Jr. has been called up to the Portuguese under-16 national team. 🇵🇹 pic.twitter.com/J9yR5adQfK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 21, 2025

Ronaldo Junior mindössze néhány hónappal ezelőtt lépett pályára első alkalommal az U15-ös válogatott mezében, egy Horvátországban rendezett nemzetközi tornán, melyen olyan neves klubok megfigyelői is jelen voltak, mint a Bayern München, a Manchester United, a Tottenham és a Borussia Dortmund – írja a Magyar Nemzet.

Az ifjú Ronaldo rendkívül hasonlít édesapjára, hiszen ő is balszélsőként játszik, akárcsak CR7 a pályafutása kezdetén, ráadásul ő is a 7-es mezt viseli. A korábbi Manchester United és Real Madrid legenda igyekszik elkerülni, hogy túl nagy nyomást helyezzen fiára, viszont korábban már többször említette, hogy ha lehetősége adódik, szeretne fiával együtt játszani a válogatottban. Úgy fest, hogy ez inkább az idősebbik Ronaldón múlik, hiszen a fia jó úton halad afelé, hogy néhány év múlva akár a felnőtt csapatban is bemutatkozzon.