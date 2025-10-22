Cristiano Ronaldo büszke lehet, a fia is meghívót kapott a válogatottba

A Cristiano Ronaldo vezette portugál válogatott közel áll ahhoz, hogy matematikailag is bebiztosítsa helyét a jövő évi világbajnokságon. Nem csupán emiatt lehet elégedett a 40 esztendős futballsztár, hiszen az ötszörös Aranylabdás elsőszülött fia is meghívót kapott az U16-os portugál válogatottba, miután az Al-Nassr akadémiáján kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Cristiano Ronaldo Juniort valószínűleg senki nem kérte volna számon, ha más hivatást választ, hiszen nehéz elképzelni, hogy a mindössze 15 éves tehetség valaha is felülmúlja édesapja monumentális sikereit. Lehetséges, hogy örökre a legendás játékos árnyékában marad, és elkerülhetetlenek lesznek számára a folyamatos összehasonlítások.
Ennek ellenére az ifjú tehetség megpróbálja kitaposni a saját ösvényét, ami egyelőre nem is megy neki rosszul, hiszen a válogatott meghívó inkább a tehetségének szól, mintsem a nevének.
Ronaldo fia azon 22 ígéretes portugál ifjú futballista egyike, akik meghívót kaptak egy közelgő felkészülési tornára, ahol Anglia, Wales és Törökország válogatottjai lesznek az ellenfelek.
Ronaldo Junior mindössze néhány hónappal ezelőtt lépett pályára első alkalommal az U15-ös válogatott mezében, egy Horvátországban rendezett nemzetközi tornán, melyen olyan neves klubok megfigyelői is jelen voltak, mint a Bayern München, a Manchester United, a Tottenham és a Borussia Dortmund – írja a Magyar Nemzet.
Az ifjú Ronaldo rendkívül hasonlít édesapjára, hiszen ő is balszélsőként játszik, akárcsak CR7 a pályafutása kezdetén, ráadásul ő is a 7-es mezt viseli. A korábbi Manchester United és Real Madrid legenda igyekszik elkerülni, hogy túl nagy nyomást helyezzen fiára, viszont korábban már többször említette, hogy ha lehetősége adódik, szeretne fiával együtt játszani a válogatottban. Úgy fest, hogy ez inkább az idősebbik Ronaldón múlik, hiszen a fia jó úton halad afelé, hogy néhány év múlva akár a felnőtt csapatban is bemutatkozzon.
