Tragédia: autóbalesetben szörnyethalt a népszerű énekesnő

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 12:25
Élete tragikus gyorsasággal ért véget. Az autóbaleste körülményei még nem tisztázottak.

Tragédia rázta meg a zenei világot: a mindössze 27 éves Soriah Barry életét vesztette egy súlyos autóbalesetben – alig néhány nappal azelőtt, hogy sorsfordító találkozója az Apple Music képviselőivel megváltoztathatta volna karrierjét.

Autóbalesetben életét vesztette a brit énekesnő
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

A fiatal tehetség ígéretes karrier előtt állt: R&B-dalai iránt már érdeklődött a streamingóriás, és a megbeszélés akár áttörést is hozhatott volna számára. Erre azonban már nem kerülhetett sor.

A végzetes baleset Londonban történt, miután Soriah hazavitte egy barátját. Autója egy emeletes busznak csapódott, a felvételek szerint a jármű a rossz sávba sodródva ütközött neki az álló busznak.

Elragadta életét az autóbaleset

Szemtanúk egy „tűzijátékhoz hasonló robbanásról” számoltak be, majd füst borította el a helyszínt. Egy járókelő így idézte fel a drámai pillanatokat:
 

Megpróbálta kinyitni az ajtót. Megkérdeztem, jól van-e, erre halkan csak annyit mondott: nem, nem vagyok.

A mentők hosszú percekig küzdöttek az életéért, de már nem tudták megmenteni. Halálát belső vérzés és súlyos májsérülés okozta.

A vizsgálat szerint Soriah nem viselt biztonsági övet, és az ütközés előtti másodpercekben nem reagált a veszélyre. A halottkém így fogalmazott:

Körülbelül három másodpercig Soriah nem tett semmilyen kitérő manővert. Nem tudom megmondani, mi okozta ezt a figyelemkiesést.

A családot teljesen összetörte a veszteség. Édesanyja szívszorító részleteket árult el:

Pontosan úgy hagytuk a szobáját, ahogy volt… A lámpa még mindig ég, a sminkje mindenhol ott van.

A hozzátartozók szerint Soriah élete „egy szempillantás alatt” ért véget. Nagynénje így emlékezett rá:

Hihetetlenül tehetséges és gyönyörű volt – minden megvolt benne.

A tragédiát tovább súlyosbítja, hogy a baleset után készült felvételek felkerültek a TikTokra, miközben a fiatal énekesnő még az életéért küzdött. 

A Metro szerint a baleset oka továbbra sem egyértelmű, de úgy vélik, Soriah figyelme elterelődhetett vezetés közben. Egy biztos: egy feltörekvő tehetség és egy szeretett lány élete tört ketté egyik pillanatról a másikra.

 

