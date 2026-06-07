Rettenetes tragédia a bukaresti kórházban, holtan találták a rezidens orvost

Holtan találták a bukaresti Floreasca sürgősségi kórház egyik rezidens orvosát az intézet mosdójában.

Tragédia történt a bukaresti kórházban

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A kórházban történt tragédia körülményeit még vizsgálják

A helyi rendőrség vasárnapi közleménye szerint szombaton koradélután riasztották őket a 112-es segélyhívón. Az áldozat egy 32 éves férfi, aki utolsó éves rezidens volt a kórházban, épp az ügyeletet kezdte meg nem sokkal azelőtt, hogy eszméletlenül találtak rá a mosdóban. Próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét.

Nyomozás indult az ügyben, a boncolás derítheti ki a halál pontos okát - írja a Maszol.