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Rettenetes tragédia a bukaresti kórházban, holtan találták a rezidens orvost

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 13:40
bukaresti kórháztragédia
Épp ügyelt, amikor életét vesztette. A kórházban még zajlik a vizsgálat.
Bors
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Holtan találták a bukaresti Floreasca sürgősségi kórház egyik rezidens orvosát az intézet mosdójában.

Tragédia történt a bukaresti kórházban
Tragédia történt a bukaresti kórházban
Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A kórházban történt tragédia körülményeit még vizsgálják

A helyi rendőrség vasárnapi közleménye szerint szombaton koradélután riasztották őket a 112-es segélyhívón. Az áldozat egy 32 éves férfi, aki utolsó éves rezidens volt a kórházban, épp az ügyeletet kezdte meg nem sokkal azelőtt, hogy eszméletlenül találtak rá a mosdóban. Próbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni az életét.

Nyomozás indult az ügyben, a boncolás derítheti ki a halál pontos okát - írja a Maszol.

 

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