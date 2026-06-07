Nem akárki szúrta ki magának Szoboszlait; ügyvédhez fordultak a védelmében

Az egzotikus szépség, Liv Wang – aki Angliából tudósít az ázsiai nézőknek a Premier League eseményeiről – ezúttal Budapesten járt, és Travis Scott koncertjén szúrta ki Szoboszlai Dominikot. A Liverpool labdarúgója a színpad mellett, a VIP-vendégek között volt. Erről bővebben ezen a linken keresztül olvashatsz! Mint ismert, tavaly ősszel Liv Wang egyszerre készített interjút a Liverpool két magyarjával, Szoboszlaival és Kerkez Milossal.
A hét legnagyobb feltűnését is Szoboszlai Dominik keltette, méghozzá azzal a ruhával, amiben megjelent a válogatott edzőtáborában. Az erről készült fotót rengetegen használták fel, és Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa kijelentette: bár a humoros formában készített tartalmak ellen semmilyen kifogásuk nincsen, a kereskedelmi célú felhasználáshoz senki nem kért tőlük engedélyt.
A képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük
– fogalmazott Esterházy Mátyás, akinek teljes nyilatkozatát a történtekről ezen a linken tudod elolvasni!
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Sajnos megrendítő gyászhír is érte a sportvilágot az elmúlt héten: a korábbi görög válogatott labdarúgó, Marios Oikonomou 33 éves korában elhunyt autóbalesetben. A Sampdoria egykori védőjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni. A tragédiáról ezen a linken keresztül olvashatsz bővebben!
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