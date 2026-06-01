Gyászol a sportvilág: tragikus motorbalesetben elhunyt a korábbi válogatott labdarúgó

Megrendítő hír érte a sportvilágot: a korábbi válogatott labdarúgó, Marios Oikonomou 33 éves korában elhunyt a múlt hónapban történt autóbaleset következtében. A Sampdoria és a görög válogatott egykori védőjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol életét vesztette.

Tragikus motorbalesetben elhunyt a korábbi válogatott labdarúgó, Marios Oikonomou

Olasz sajtóértesülések szerint Oikonomou nem tudott felépülni a balesetben szerzett sérüléseiből, és kilenc nappal a baleset után elhunyt. A közleményben a következő áll:

Ma a PAS Giannina családja gyászol. Marios Economou, a fiú, aki mindannyiunk szeretetét és tiszteletét elnyerte, túl korán távozott közülünk. Együtt töltöttünk örömteli pillanatokat, együtt küzdöttünk és fáradoztunk. Mindig mosolyogva, mindig kedvesen. Szeretteinek, elnökünknek és apánknak, Giorgos Economou-nak, valamint családjának legmélyebb részvétünket és legőszintébb együttérzésünket fejezzük ki. Emléke mindannyiunkban tovább él. Mario, szeretettel fogunk rád emlékezni. Emléked örökké éljen.

Oikonomou egy 63 éves sofőr által vezetett járművel ütközött, a 33 éves volt labdarúgó súlyos sérüléseket szenvedett, és kórházba szállították. Május 23-án, szombaton a mentők és a rendőrség gyorsan a helyszínre sietett. Oikonomou-t ezután életveszélyes fejsérülésekkel szállították az Ioanninai Egyetemi Kórházba. Az orvosok sürgős műtétet hajtottak végre, beleértve egy dekompresszív kraniotómiát is, egy életmentő beavatkozást, amely során a koponya egy részét ideiglenesen eltávolítják a nyomás enyhítése érdekében.

A műtétet követően Oikonomou-t az intenzív osztályra helyezték, de nem tudott felépülni. A görög hatóságok bejelentették, hogy folyamatban van a baleset kivizsgálása, amely egy veszélyességéről híres központi úton történt.

Oikonomou korábban a Serie A-ban szereplő Cagliari és Bologna csapatainál, valamint a görög AEK Athén és a dán Koppenhága kluboknál is játszott. Karrierje során Oikonomou 2016 és 2018 között hat alkalommal lépett pályára a görög válogatottban, és Olaszországban. A középhátvéd olyan kluboknál is megfordult, mint a SPAL és a Bari. Miután 2024-ben visszavonult a labdarúgástól, egy ideig szülőhazájában, Görögországban a Panetolikosnál játszott - emlékeztet cikkében a Daily Star.