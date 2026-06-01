Egzotikus bombázó szúrta ki magának Szoboszlait a budapesti éjszakában

Szoboszlai Dominik pályafutása egyik nagy esélyét szalasztotta el azzal, hogy a Liverpoollal nem jutottak be a Bajnokok Ligája budapesti fináléjába. A magyar középpályás így nem játszhatott hazai pályán a legrangosabb trófeáért, de így is kivette részét a döntőt körülvevő felhajtásból. Pénteken nézőként ott volt a Legendák Tornáján, vasárnap pedig ő is pályára lépett a Red Bull gáláján. A kettő között szombat éjjel Travis Scott koncertjén is ott volt, a Barna Negrában szúrta ki egy kínai riporterlány.
Liv Wang egzotikus szépség, nem véletlenül ő az, aki Angliából tudósít az ázsiai nézőknek a Premier League eseményeiről. Több BL-döntőn is ott volt már, s a budapesti, PSG-Arsenal meccset sem hagyhatta ki. Liv Wang, egy TikTok-videóban számolt be budapesti élményeiről, elkészült a közös fotó többek között Alessandro Del Pieróval, Theo Walcottal, David Silvával, de a lány kiszúrta magának Szoboszlait is Travis Scott szombat éjszakai koncertjén, melyen a labdarúgó a színpad mellett, a VIP-vendégek között volt ott.
A Bors is beszámolt arról, hogy tavaly ősszel Liv Wang egyszerre készített interjút a Liverpool két magyarjával, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal. A közös fotó akkor sem maradhatott el.
