BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Tünde névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egzotikus bombázó szúrta ki magának Szoboszlait a budapesti éjszakában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 17:10
bajnokok ligájaliv wang
Világsztárokkal fotózkodott a riporterlány, aki a BL-döntő miatt érkezett Budapestre. Liv Wang újra láthatta Szoboszlai Dominikot is.

Szoboszlai Dominik pályafutása egyik nagy esélyét szalasztotta el azzal, hogy a Liverpoollal nem jutottak be a Bajnokok Ligája budapesti fináléjába. A magyar középpályás így nem játszhatott hazai pályán a legrangosabb trófeáért, de így is kivette részét a döntőt körülvevő felhajtásból. Pénteken nézőként ott volt a Legendák Tornáján, vasárnap pedig ő is pályára lépett a Red Bull gáláján. A kettő között szombat éjjel Travis Scott koncertjén is ott volt, a Barna Negrában szúrta ki egy kínai riporterlány.

Red Bull four 2 score labdarúgó esemény Szoboszlai Dominikkal - 2026.05.31.
Szoboszlai Dominik a BL-döntő labdájával
Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Liv Wang egzotikus szépség, nem véletlenül ő az, aki Angliából tudósít az ázsiai nézőknek a Premier League eseményeiről. Több BL-döntőn is ott volt már, s a budapesti, PSG-Arsenal meccset sem hagyhatta ki. Liv Wang, egy TikTok-videóban számolt be budapesti élményeiről, elkészült a közös fotó többek között Alessandro Del Pieróval, Theo Walcottal, David Silvával, de a lány kiszúrta magának Szoboszlait is Travis Scott szombat éjszakai koncertjén, melyen a labdarúgó a színpad mellett, a VIP-vendégek között volt ott.

@haidiancaiyilin How do you rate this year’s Champions League final? #championsleague #arsenal #arsenalfc #szoboszlai #delpiero ♬ 原創音樂 - Liv Wang

Szoboszlai Dominik interjút is adott a kínai lánynak

A Bors is beszámolt arról, hogy tavaly ősszel Liv Wang egyszerre készített interjút a Liverpool két magyarjával, Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal. A közös fotó akkor sem maradhatott el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu