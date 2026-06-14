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Az egész internet ezen röhög; rendesen meglepték Szoboszlait

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 15:00
Diogo JotaSchafer Andrásfoci vb 2026magyar válogatott
Ezek voltak a Bors legnépszerűbb sporthírei a héten. Szoboszlai Dominik kettő, illetve Diogo Jota kapcsán a foci-vb egy hírrel került be az eheti válogatásunkba.

Szoboszlai Dominik és Schäfer András humoros szóváltása, a Liverpool középpályásának aranyos szurkolói ajándéka, valamint a tavaly nyáron elhunyt Diogo Jota özvegyének megrendítő levele mozgatta meg leginkább a Bors sportrovatának olvasóit az elmúlt héten.

Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül, amit csapattársa csinált
Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül, amit csapattársa csinált Fotó: TumbaszHedi

Szoboszlai Dominik és Schäfer András poénkodása

Mint ismert, Schäfer András csaknem 30 méterről lőtt bombagólt a Nagyerdei Stadionban Kazahsztán ellen, majd a lefújást követően viccesen nyilatkozta: bántó volt számára, hogy csapattársai meglepődtek ezen. A csipkelődés a közösségi médiában is folytatódott, amellyel az egész internetet megnévettették a futballisták.

Léteznek csodák

– írta Szoboszlai a csapattársa Instagram-bejegyzéséhez, melyre Schäfer azt válaszolta: "Az is kisebb csoda, hogy neked ezt beírták asszisztnak."

A történetről bővebben ezen a linken olvashatsz.

Szoboszlai Dominik ajándékot kapott

Szintén a magyar-kazah meccsen történt az a cuki jelenet, amikor a válogatott csapatkapitányát az aláírások osztogatása közbe meglepte az egyik fiatal szurkoló. A gólt szerző és gólpasszt adó középpályás egy saját kezűleg készített piros karkötőt kapott ajándékba. A teljes történetet ezen a linken találod.

Diogo Jota özvegye levelet írt a vb előtt

A labdarúgó-világbajnokság csütörtöki rajtja előtt megrázó üzenetet olvasott fel Andy Robertson, a skót válogatott csapatkapitánya. A balhátvédnek a tavaly júliusban autóbalesetben elhunyt liverpooli játékostársa és egyben legjobb barátja, Diogo Jota özvegye írt könnyfakasztó levelet.

Az üzenetet ezen a linken olvashatod.

 

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