Szívbemarkoló vallomás, Diogo Jota özvegye levelet írt a vb előtt

A labdarúgó-világbajnokság csütörtöki rajtja előtt megrázó üzenetet olvasott fel Andy Robertson, a skót válogatott csapatkapitánya. A balhátvédnek a tavaly júliusban autóbalesetben elhunyt liverpooli játékostársa és egyben legjobb barátja, Diogo Jota özvegye írt könnyfakasztó levelet.

Robertsonnak levélben üzent Rute Cardoso, a tavaly elhunyt jó barát, Diogo Jota özvegye Fotó: AFP

Robertson korábban már elmondta, hogy éppen a közös vb-álmuk miatt kerültek közel egymáshoz, amikor a skótok nem jutottak be a katari tornára, a portugál csatár pedig sérülés miatt maradt le a szereplésről. Rute Cardoso most arról írt, hogy elhunyt férje álmát is megvalósítja a jóbarát.

Diogo Jota özvegye: "Éld meg magadért és érte"

„Andy, hálával és mindenekelőtt büszkeséggel teli szívvel írok neked. Diogo (Jota) gyakran beszélt rólad, a barátságotokról, az együtt megvívott csatákról, a kihívásokról, a nevetéseitekről, a futballról és az álmaitokról folytatott beszélgetéseitekről. A világbajnokság ezen álmok egyike volt, amit mindketten szenvedélyesen dédelgettetek magatokban. Amikor a szavaidból kiderült számomra, mit éreztél Skócia rég vár vb-szereplése kivívásakor, rájöttem, hogy

Diogo soha nem hagyta el igazán a pályát. A célod elérésével nem leszel egyedül: a sajátoddal együtt megvalósítod az ő álmát is. Amikor majd pályára lépsz, tudom, hogy nem egyedül fogod tenni: Diogo is veled lesz a gondolataidban, a lépteidben, a szívedben.

Ezért szeretném megköszönni, hogy nem feledkeztél meg róla. Köszönöm, hogy magaddal vitted. Köszönöm, hogy a veszteség fájdalmát erővé és valami széppé változtattad. Mi is így teszünk itthon, nap mint nap. Hihetetlenül büszke lenne rád. Becsüld meg ezt az álmodat, Andy. Éld meg magadért és érte. Szeretettel, hálával és minden támogatásommal, Rute Cardoso” – írta Diogo Jota özvegye.

Andy Robertson hozzátette: csodálatosnak tartja Rute üzenetét, mint ahogy csodálatosak az emlékei is a Diogóhoz fűzött barátságáról, az együtt töltött időszakukról.

„Sokat beszéltünk arról, hogy mit jelentene számunkra a következő világbajnokságon való részvétel, és mindkettőnk célja az volt, hogy eljussanak Amerikába. Nyilvánvalóan nagyon el vagyok keseredve, hogy ezt elvették tőle. (…)

Nem csak magamért játszom, hanem érte is

– mondta a foci-vb-re készülő skót futballista.