Megbántották társai a magyar válogatott hősét, vulgáris szavakat emlegetett

Bántó volt Schäfer András számára, hogy a csapattársai meglepődtek a kedd esti Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzésen lőtt bombagólján. A 27 éves középpályás a viccet félretéve hozzátette, nem lehet olyan teljesítményt nyújtani nemzeti színekben, mint azt az első félidőben tették.

Schäfer András bombagólt lőtt a Magyarország-Kazahsztán mérkőzésen

Fotó: TumbaszHedi

Schäfer András a Magyarország-Kazahsztán mérkőzésről

Schäfer András csaknem 30 méterről lőtt a kazah kapuba a 3-1-re megnyert felkészülési mérkőzés második félidejében. Aki látta az Union Berlin középpályásának Augsburg ellen szerzett találatát, azok nem döbbentek meg.

A csapattársak viszont meglepődtek, az egy kicsit bántó volt

– fogalmazott a lefújás után viccesen az M4 Sport kamerája előtt Schäfer András. Majd komolyra fordította a szót:

Nehéz értékelni, mert szerintem nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, főleg az első félidőben. Válogatott mezben nem lehet ilyen teljesítményt nyújtani, ez az élettelen játék... Nem akarok vulgáris szavakat használni, de ilyet nem szabad, akárki az ellenfél, így nem lehet játszani.

A 27 éves válogatott középpályás szerint az olyan csereként beállt játékosok, mint Szűcs Tamás, Tóth Rajmund és Lukács Dániel változtatták meg a meccs képét.