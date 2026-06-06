Szoboszlai aranyos üzenetet kapott egy kislánytól, fotón a nagy pillanat

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte, az AEK Athén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek.

Szoboszlai Dominik szinte minden szurkoló kérést teljesítette Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik szinte minden kérést teljesített

A meccs után Szoboszlai Dominik szinte minden fotókérést teljesített, és rengeteg aláírást kiosztott. Egy kislány aranyos táblával üzent neki, utalva a liverpooli sztár hét eleji öltözékére, amivel az egész ország foglalkozott.