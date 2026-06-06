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Szoboszlai aranyos üzenetet kapott egy kislánytól, fotón a nagy pillanat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 06:15
magyar válogatottFinnország
A magyar labdarúgó-válogatott sikerrel folytatta a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája mérkőzésekre. Szoboszlai Dominik a meccs után teljesítette a szurkolók kéréseit.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte, az AEK Athén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek.

Szoboszlai Dominik szinte minden szurkoló kérést teljesítette Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlai Dominik szinte minden kérést teljesített

A meccs után Szoboszlai Dominik szinte minden fotókérést teljesített, és rengeteg aláírást kiosztott. Egy kislány aranyos táblával üzent neki, utalva a liverpooli sztár hét eleji öltözékére, amivel az egész ország foglalkozott.

Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Galéria: Magyar szurkolók a finnek elleni győzelem után
Fotó: Tumbász Hédi
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Magyar szurkolók a finnek elleni győzelem után

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu