Szoboszlai aranyos üzenetet kapott egy kislánytól, fotón a nagy pillanat

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte, az AEK Athén csatára előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Tony Miettinen távoli bombájával szépítettek.
A meccs után Szoboszlai Dominik szinte minden fotókérést teljesített, és rengeteg aláírást kiosztott. Egy kislány aranyos táblával üzent neki, utalva a liverpooli sztár hét eleji öltözékére, amivel az egész ország foglalkozott.
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