Varga Barnabás remekelt, győzelemet ünnepelt a Puskás Aréna közönsége

Marco Rossi szövetségi kapitány Csinger Márk személyében újoncot avatott a kezdőcsapatban, a kapuban pedig ígéretének megfelelően a nemzeti együttestől búcsúzó Szappanos Péternek szavazott bizalmat, aki harmadszor ölthette magára a címeres mezt. A 11. percben reménykedett először a Puskás Aréna a magyar-finn meccsen, Szoboszlai lőtt szabadrúgást, a várakozás tapintható volt, de a labda a kapu fölé szállt. Negyedórával később Szoboszlai már jobban célzott, jobbról ívelt be szögletet, Varga Barnabás jó ütemben érkezett, és hat méterről a bal alsó sarokba fejelt (1-0).
A 43. percben a második gólját szerezte az AEK Athén csatára: Tóth Alex "verekedte" ki a labdát a finn 16-os előterében, Varga megszerezte, 17 méterről lőtt, a labda a jobb oldali kapufáról a hálóba pattant (2-0).
A 62. percben Szappanos Péter számára véget ért a válogatott karrier, Marco Rossi lecserélte, hogy a Puskás Aréna megünnepelje a rutinos kapust. Újonc állt a helyére, Yaakobishvili Áron kapott lehetőséget. A fiatal kapus a 70. percben bravúros védéssel kezdett, Keskinen lőtt balról, Yaakobishvili vetődve hárította a bal alsó sarokba tartó labdát. Egy perccel később már nem volt ellenszer, Miettinen tüzelt 25 méterről, elképesztően jól helyezte a labdát, ami a jobb oldali kapufáról vágódott a hálóba (2-1).
Az utolsó 15 percben a finnek az egyenlítést hajszolták, leginkább a magyar térfélen folyt a játék. Yaakobishvili Áron kétszer is bravúrosan védett, végül megőriztük az előnyt,
a magyar válogatott 2-1-re nyert, és legközelebb kedden, Debrecenben, Kazahsztán ellen lép pályára.
Magyarország-Finnország 2-1 (2-0)
Gól: Varga (26., 43.), illetve Miettinen (72.)
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