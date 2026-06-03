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Nem vár tovább a Liverpool, Szoboszlai nyáron klubot válthat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 15:35
LiverpoolReal Madrid
Meglepő pletyka látott napvilágot a magyar klasszis jövőjével kapcsolatban. Szoboszlai Dominik akár már a nyári átigazolási időszakban klubot válthat.

Miközben Szoboszlai Dominik a magyar válogatottal készül a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre, Angliában továbbra is találgatások övezik liverpooli jövőjét. Az elmúlt hónapokban többször is felmerült a neve a Real Madriddal kapcsolatban, ráadásul a szerződését sem hosszabbították meg. A legfrissebb pletykák szerint nem biztos, hogy sokáig marad Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik idén nem nyert trófeát a Liverpoollal
Szoboszlai Dominik idén nem nyert trófeát a Liverpoollal Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik klubot válthat a nyáron

Az Indykaila News nevű X-fiók, amely korábban több Liverpoolhoz köthető átigazolási hírről is elsőként számolt be, ezúttal részletesen felvázolta, hogyan alakulhat Szoboszlai Dominik jövője.

A klub állítólag komoly tárgyalásokat folytat a magyar válogatott csapatkapitányával szerződésének meghosszabbításáról.

A Vörösök fizetésemeléssel szeretnék magukhoz láncolni a klasszist, és szeretnék elkerülni, hogy Trent Alexander-Arnoldhoz és Ibrahima Konatéhoz hasonlóan ingyen távozzon a jelenlegi megállapodása befejeztével.

Szoboszlai szerződéséből még két év van hátra, ugyanakkor a vezetőség állítólag nem hajlandó az utolsó pillanatig várni: amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a klub kész idén nyáron eladni Szoboszlait - véli az oldal.

A magyar középpályás a 2025/2026-os idényben kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 53 tétmérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. A Liverpool egyik üde színfoltjának bizonyult egy olyan szezonban, amely messze elmaradt a várakozásoktól. 

@borsonline_aktualis

Szoboszlai csókkal érkezett a gálára A Liverpool sztárja a feleségével, Buzsik Borkával jelent meg a Red Bull gáláján. #bors #szoboszlaidominik #szoboszlai #lredbull #borsonline #buzsikborka

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