Nem vár tovább a Liverpool, Szoboszlai nyáron klubot válthat

Miközben Szoboszlai Dominik a magyar válogatottal készül a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre, Angliában továbbra is találgatások övezik liverpooli jövőjét. Az elmúlt hónapokban többször is felmerült a neve a Real Madriddal kapcsolatban, ráadásul a szerződését sem hosszabbították meg. A legfrissebb pletykák szerint nem biztos, hogy sokáig marad Liverpoolban.
Az Indykaila News nevű X-fiók, amely korábban több Liverpoolhoz köthető átigazolási hírről is elsőként számolt be, ezúttal részletesen felvázolta, hogyan alakulhat Szoboszlai Dominik jövője.
A klub állítólag komoly tárgyalásokat folytat a magyar válogatott csapatkapitányával szerződésének meghosszabbításáról.
A Vörösök fizetésemeléssel szeretnék magukhoz láncolni a klasszist, és szeretnék elkerülni, hogy Trent Alexander-Arnoldhoz és Ibrahima Konatéhoz hasonlóan ingyen távozzon a jelenlegi megállapodása befejeztével.
Szoboszlai szerződéséből még két év van hátra, ugyanakkor a vezetőség állítólag nem hajlandó az utolsó pillanatig várni: amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a klub kész idén nyáron eladni Szoboszlait - véli az oldal.
A magyar középpályás a 2025/2026-os idényben kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 53 tétmérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. A Liverpool egyik üde színfoltjának bizonyult egy olyan szezonban, amely messze elmaradt a várakozásoktól.
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