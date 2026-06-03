Nem vár tovább a Liverpool, Szoboszlai nyáron klubot válthat

Miközben Szoboszlai Dominik a magyar válogatottal készül a Finnország és Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésekre, Angliában továbbra is találgatások övezik liverpooli jövőjét. Az elmúlt hónapokban többször is felmerült a neve a Real Madriddal kapcsolatban, ráadásul a szerződését sem hosszabbították meg. A legfrissebb pletykák szerint nem biztos, hogy sokáig marad Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik idén nem nyert trófeát a Liverpoollal Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik klubot válthat a nyáron

Az Indykaila News nevű X-fiók, amely korábban több Liverpoolhoz köthető átigazolási hírről is elsőként számolt be, ezúttal részletesen felvázolta, hogyan alakulhat Szoboszlai Dominik jövője.

A klub állítólag komoly tárgyalásokat folytat a magyar válogatott csapatkapitányával szerződésének meghosszabbításáról.

A Vörösök fizetésemeléssel szeretnék magukhoz láncolni a klasszist, és szeretnék elkerülni, hogy Trent Alexander-Arnoldhoz és Ibrahima Konatéhoz hasonlóan ingyen távozzon a jelenlegi megállapodása befejeztével.

Szoboszlai szerződéséből még két év van hátra, ugyanakkor a vezetőség állítólag nem hajlandó az utolsó pillanatig várni: amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a klub kész idén nyáron eladni Szoboszlait - véli az oldal.

Exclusive 💣



▪️ Szoboszlai contract offer

▪️Liverpool prepared to sell star



Liverpool is currently in serious discussions with Dominik Szoboszlai about extending his contract.



The club is looking to improve his personal package to ensure they don’t face another situation… pic.twitter.com/I5nz55YqEa — indykaila News (@indykaila) June 2, 2026

A magyar középpályás a 2025/2026-os idényben kiemelkedő teljesítményt nyújtott: 53 tétmérkőzésen 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. A Liverpool egyik üde színfoltjának bizonyult egy olyan szezonban, amely messze elmaradt a várakozásoktól.