Addig tököl a Real Madrid, míg elbukják Szoboszlai Dominikot

Hiába tervezték a bejelentést, nem lett hétfőn a Real Madrid vezetőedzője José Mourinho. A portugál szakember állítólag már mindenben megegyezett a spanyolokkal, addig azonban nem lehet hivatalos lépés az ügyben, amíg le nem zajlik a klubnál az elnökválasztás. Florentino Pérez, a Real első embere ugyan Mourinhót szeretné, kérdés azonban, hogy kihívója, Enrique Riquelme milyen tervekkel érkezhet. Június 7-ig mindenképpen várni kell, addig nincs napirendben, hogy Szoboszlai Dominik a Real Madridban szerepelhessen a jövőben.
Mindeközben Mourinho már biztos benne, hogy ő lesz a vezetőedző, és spanyol lapértesülések szerint megkezdte az egyeztetéseket a kiszemeltekkel. Liverpoolig eddig nem jutott el, három játékost igazolna a spanyol élvonalból, és az Interből a védő Alessandro Bastoni is érkezhetne.
A Liverpool magyar játékosa többször is kimondta már, ő a Poolban képzeli el a jövőjét. A fizetése ugyanakkor jelenleg csak a középmezőnyben van a keretben, ezért várja az ajánlatot a szerződése meghosszabbítására. Amíg nincs új egyezség, addig benne lehet a levegőben, hogy Szoboszlai rábólint egy komoly ajánlatra.
