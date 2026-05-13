„Életem legjobb éve” – Álmait váltja valóra Marco Rossi válogatottjának új kulcsembere

tóth balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 16:25
Dibusz Dénes utóda álomba illő szezont zár idén. Klub- és válogatott szinten is remekelt Tóth Balázs, aki Király Gábor nyomdokaiba lépett.
Profi labdarúgó-pályafutása eddigi legjobb, legfontosabb és legemlékezetesebb szezonját zárja Tóth Balázs a magyar válogatott soron következő felkészülési mérkőzésein. Noha a Blackburn Rovers már 2024 nyarán kivásárolta a Videotonnal kötött szerződéséből, a 28 éves kapus a 2025/26-os idényben lett kezdő az angol másodosztályban szereplő egykori (1994/95-ös) Premier League-bajnoknál, és a nemzeti tizenegybe is tavaly ősszel robbant be.

Tóth Balázs ebben a szezonban lett alapember a Blackburn Roversben és a magyar válogatottban
Mindkét vonalon remekül sikerült teljesítenie: a klubjában a csapattársai őt választották az év legjobbjának, a válogatottban pedig Gulácsi Péter, majd Dibusz Dénes örökébe lépve immár ő Marco Rossi szövetségi kapitány első számú kapusa. Utóbbi kapcsán egy másik nagy elődöt is felemlegetett a Rovers honlapján nyilatkozva.

Miután 2021-től bő négy éven át csak a kerettagságig jutott Rossinál, tavaly nyáron mély vízbe dobta őt az olasz-magyar szakvezető: az azerbajdzsáni barátságos meccsen (2-1 ide) történt debütálása után Portugália ellen oda-vissza (2-3, 2-2) kiválóan védett Tóth, összességében pedig már hatszoros válogatott, és ez a szám még jócskán gyarapodhat - elsőként mindjárt három hét múlva, Finnország ellen a Puskás Arénában.

Király Gábor volt Tóth Balázs példaképe

"Ez az év életem legjobbja, hiszen bemutatkozhattam a válogatottban, és úgy tűnik, én vagyok a kezdőkapus. Mindig is arról álmodtam, hogy játsszak a nemzeti csapatban, de azon nem gondolkodtam, hogyan fog ez megtörténni. Portugália ellen védeni a legnagyobb álmom volt. Most már hatszor szerepeltem a válogatottban, és be akarom bizonyítani, hogy képes vagyok az első számú kapus lenni. 

Király Gábor óriási alakja volt a magyar válogatottnak, 108 mérkőzésen játszott, és ő volt az egyik legnagyobb példaképem


– mondta Tóth Balázs.

 

