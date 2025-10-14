Csodálatos magyar végjáték, Szoboszlai pontot mentett Portugáliában!

Bátran és kezdeményezően kezdett a magyar válogatott a lisszaboni vb-selejtezőn. Annyira, hogy a vezetést is megszerezte Magyarország. A 9. percben Szoboszlai balról ívelt be szögletet, Diogo Costa kapus alá szaladt a labdának, és a mögötte érkező Szalai Attila két méterről az üres kapuba fejelt (0-1). A 22. percben Portugália egyenlített, Semedo jobbról passzolt a kapu elé, Ronaldo pedig három lépésről a léc alá lőtt (1-1). Az első félidő ráadásában fordítottak a hazaiak, Nuno Mendes beadását Ronaldo vágta a magyar kapuba (2-1). A szünetben a portugál-magyar meccs 2-1-re állt.

Szalai Attila fejesgóljával kezdődött a portugál-magyar meccs Fotó: Diogo Cardoso - UEFA

A szünet után az első negyedórában a portugálok kétszer is eltalálták a kapufát. A 72. percben nekünk is sikerült, Szalai fejese a felső lécről vágódott le, és a portugálok csak nagy nehezen tudtak tisztázni, óriási helyzet volt!

A meccs ráadásában egyenlített Marco Rossi válogatottja: a csereként beállt Lukács jobbról passzolt keresztbe, a labda elgurult a kapu előtt és a túl oldalon érkező Szoboszlai a hálóba lőtt. Megérdemelt gólt szereztünk, a Portugália-Magyarország mérkőzés 2-2-re zárult. A magyar csapat továbbra is a második helyen áll. Folytatás novemberben Örményországban, majd Írország ellen Budapesten.