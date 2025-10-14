Csodálatos magyar végjáték, Szoboszlai pontot mentett Portugáliában!

Bátran és kezdeményezően kezdett a magyar válogatott a lisszaboni vb-selejtezőn. Annyira, hogy a vezetést is megszerezte Magyarország. A 9. percben Szoboszlai balról ívelt be szögletet, Diogo Costa kapus alá szaladt a labdának, és a mögötte érkező Szalai Attila két méterről az üres kapuba fejelt (0-1). A 22. percben Portugália egyenlített, Semedo jobbról passzolt a kapu elé, Ronaldo pedig három lépésről a léc alá lőtt (1-1). Az első félidő ráadásában fordítottak a hazaiak, Nuno Mendes beadását Ronaldo vágta a magyar kapuba (2-1). A szünetben a portugál-magyar meccs 2-1-re állt.
A szünet után az első negyedórában a portugálok kétszer is eltalálták a kapufát. A 72. percben nekünk is sikerült, Szalai fejese a felső lécről vágódott le, és a portugálok csak nagy nehezen tudtak tisztázni, óriási helyzet volt!
A meccs ráadásában egyenlített Marco Rossi válogatottja: a csereként beállt Lukács jobbról passzolt keresztbe, a labda elgurult a kapu előtt és a túl oldalon érkező Szoboszlai a hálóba lőtt. Megérdemelt gólt szereztünk, a Portugália-Magyarország mérkőzés 2-2-re zárult. A magyar csapat továbbra is a második helyen áll. Folytatás novemberben Örményországban, majd Írország ellen Budapesten.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.