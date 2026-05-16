„Azt gondoltam: Úristen, megöltem a gyerekemet, mert nem tudtam megmenteni” – Tünde összeomlott kisfia halála után, úgy érzi, nincs kiút

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 20:00
R. Nagy Tünde élete egyetlen pillanat alatt tört ketté, amikor a sors a legkegyetlenebb próbára tette. Az édesanya tragikus körülmények között elvesztette beteg fiát, Csengert, aki mellett tizenegy éven át virrasztott minden egyes éjszaka a gyógyulás reményében.

A boldog családi idill pillanatok alatt vált rémálommá R. Nagy Tünde számára, amikor középső gyermeke váratlanul rosszul lett. Alig néhány évvel később az édesanya elvesztette beteg fiát, Csengert, és azóta is a mardosó bűntudattal és a mérhetetlen gyásszal küzd nap mint nap.

Tünde a mai napig nem tudja feldolgozni, hogy elvesztette beteg fiát. Az utolsó fotók egyike, amit még Csengerről készített. A kisfiú 11 éves volt, mikor meghalt

Tünde élete egy ponton olyan volt, mint bárki másé: boldog házasság, egy egészséges kisfiú. Aztán megérkezett Csenger, és vele együtt a felfoghatatlan borzalom. A kisfiú kilenc hónapos volt, amikor egy séta során egyszerűen megállt benne az élet.

Mindig mosolygott és rengeteg szeretet volt benne meséli az édesanya. Egy igazi kis angyal volt ő Fotó: beküldve 

Azt vettem észre, hogy szürke a gyermek, konkrétan meghalt a babakocsiban. Az utcán élesztettem újra

 – emlékszik vissza Tünde a pillanatra, ami kettétörte az életét. Innentől kezdve a család élete 0-24 órás készenlétté vált. Az éjszakák nappalokká lettek, a folyamatos epilepsziás rohamok és légzésleállások között minden perc egy küzdelem volt a túlélésért.

A kálvária azonban itt nem ért véget. Tünde már várandós volt harmadik gyermekével, Benetkével, amikor kiderült: Csenger állapota súlyos, mentálisan sérült maradt az oxigénhiányos állapot miatt. Bár bíztak a csodában, a sors kegyetlen volt: a legkisebb fiú, Benet is hasonló tüneteket produkált három hónapos korától. Az édesapa nem bírta a terhet, és elhagyta a családot, Tünde pedig ott maradt egyedül három gyermekkel – egy egészségessel és két súlyosan beteggel.

A mosolygós csupaszív Csengeren külsőleg nem látszottak a betegség nyomai. Pedig minden nap az életéért küzdött Fotó: beküldve

Csenger állapota az évek alatt hullámzó volt, de 2021 februárjában valami megváltozott. Az utolsó este szokatlanul vidám volt, mintha a lelke már tudta volna, mi vár rá.

Ült az ágyon és így nézett rám és mosolygott, minthogyha így búcsúzott volna el

– meséli zokogva az anya. Másnap reggel a kisfiú már nem kelt fel. A tragédia híre letaglózta a családot. Tünde magát hibáztatja, amiért azon az éjszakán, életében először, nem ébredt fel a fia rohamára.

Azt gondoltam: Úristen, megöltem a gyerekemet, mert nem tudtam megmenteni. A mai napig magamat hibáztatom

 – vallja be az édesanya, akinek a rendőrségi vizsgálatok rideg valósága mellett a gyásszal is egyedül kellett megküzdenie. A vizsgálat végül megállapította, hogy baleset történt, de a szívében tátongó űrt semmilyen papír nem töltheti be.

Tünde ma is küzd, immár csak Benetért, de a Mazsola Kuckó Alapítvány segítsége nélkül már rég feladta volna. Az alapítvány nemcsak szakmai, hanem emberi támaszt is nyújt a legnehezebb időkben. Ha tudja, Ön is segítse munkájukat adója 1%-ával, hogy a hozzá hasonló hős anyukák ne maradjanak egyedül a bajban. Látogasson el oldalukra: Mazsola Kuckó Alapítvány

 

