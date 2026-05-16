Üröm az örömben, távozni készül a bajnok ETO legjobbja

Alsónadrágra vetkőztették a győri szurkolók Kisvárdá a 13 év után újra bajnok ETO FC labdarúgóit, akik megszakították az FTC hét évig tartó aranysorozatát. Vitális Milán csapatkapitány már a "magyar bajnok" feliratú pólóban nyilatkozott a boldogságáról és a terveiről.

Így ünnepeltek az ETO bajnokai a kisvárdai vendégöltözőben

Fotó: Mirkó István

A 24 éves, 6-szoros magyar válogatott középpályás a bajnoki cím megnyerése után többek között elmondta: reményei szerint olyen teljesítményt nyújtott ebben a szezonban, hogy tovább tud lépni a karrierjében.

Vitális Milán továbblépne az ETO-ból

"Előre elterveztem, hogy az alsónadrágomon kívül mindenemet odaadom a szurkolóknak, ha bajnokok leszünk. Remélem, jó gazdára találtak. Rendesen meg fogjuk ünnepelni ezt a sikert, amire a klub és a város is régóta várt már, és hosszú távú munka eredménye. Ez most ért be, bízom benne, hogy még sok ilyen szép eredményt ér el az ETO. Le a kalappal mindenki előtt, aki hozzájárult ehhez!

Óriási büszkeség, hogy ennek a csapatnak a kapitánya lehetek. Bízom benne, hogy tudtam élni vele. Mondhatjuk, hogy az eddigi legjobb élvonalbeli évem volt ez, legyen szó Magyarországról vagy Szlovákiáról. Remélem, hogy olyan telesítményt nyújtottam, ami elég lesz ahhoz, hogy továbblépjek. De most az ünneplés a legfontosabb

– nyilatkozta az M4 Sport adásában Vitális, aki a felvidéki Duaszerdahelyről szerződött Győrbe.