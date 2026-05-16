Elege lett Kapi Leventének: „Az emberiség egy töredéke rohadtul a bögyömben van!”

A TV2 Farm VIP valóságshow után Kapi Levente komoly mentális fáradtsággal küzdött és az önismeret útjára lépett. Ráadásul a múltbéli féktelen bulizások korszaka is véget ért számára.

Kapi Levente betegsége a Farm VIP 2025-ben való szereplése után derült ki (Fotó: Kapi Levente Instagram)

Kapi Levente: "Visszanyúltam a gyökerekhez"

Egy iszonyatos mentális fáradtságot éreztem a közeggel, az életmóddal kapcsolatban. Tudatosan és nem tudatosan is teljesen átalakult a baráti társaságom is. Visszanyúltam a gyökerekhez, visszaköltöztem a természet közelébe, meg hát a kemény mag, amit a barátaim alkotnak gyerekkorom óta, ők vannak az életemben, és nincs is szükségem másra

– kezdte elképesztő őszinteséggel lapunknak.

A tévéműsor után kapott nézői kommentek először mélyen érintették, de mára sikerült tisztán látnia a helyzetet és a környezetében lévő embereket.

Olyan intenzitással fogadtam be a véleményeket, hogy olyan dolgokat is elkezdtem elhinni magamról, ami abszolút nem találkozik a valósággal. A legtöbb ember csak bántani akar, meglátja benned azt a szégyent, ami valójában az ő szégyene és rád projektálja. Az emberiség egy töredéke rohadtul a bögyömben van, és ennek nyomán hogy is adnék bárki véleményére?

Új út a transzcendens zene világában

Kapi Levente TikTok-karrierjét (ami három éve a főállása) ma már egyfajta munkaként fogja fel, az igazi szabadságot és elvárások nélküli alkotást azonban az elektronikus zenében találta meg. Annak ellenére, hogy nincsenek énekesi ambíciói, a DJ-zés és a zeneszerzés teljesen beszippantotta.

Nem egy önkifejezés csupán, hanem valami... Én csupán egy híd vagyok, az üzenet adott. Ez nem mainstream lesz, ez egy szűrt közegnek szól, és tipikusan egy önmagaddal való találkozást segít elő. Aki komolyan önmagába tud nézni, az egy elég mély és felszabadító utazást járhat át az elméjében, a szívében

- osztotta meg gondolatait lapunkkal az újdonsült DJ. A rajongóknak már nem kell sokat várniuk, hogy hallhassák ezt a különleges zenei világot: július 19-én az Everness tudatosság fesztiválon Levente nemcsak fellép, de az új albuma is pontosan a kezdéssel egy időben debütál. Mint mondja, a fizikai világ helyett ideje lenne a lelkünkre koncentrálni.

Ha az emberek törekednének arra, hogy legalább úgy figyeljenek a szellemükre és a lelkükre, mint ahogy a testükre figyelnek, akkor annyira összefüggő és olyan egyszerű lenne az egész. Csak egy kis odafigyelés kell, és ha az ember elindul az önismerettel, akkor feltárul előtte az összes csoda a világon.

- mondta Levente,akinek szavai helyenként vehemensnek és kritikusnak tűnhetnek a modern társadalom „robotikus tempójával” szemben, valójában egy mélyen érző és hálás ember beszél belőle, aki büszke a fejlődésére. „A két évvel ezelőtti énem már réges-régen nem létezik” – zárta a gondolatot, bizonyítva, hogy a Farm VIP-s szereplése nem egy kudarc, hanem egy hatalmas belső győzelem kezdete volt.