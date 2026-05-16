Céltábla lett Szoboszlai, maró gúnnyal döngölik a földbe

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 00:10
A nagy előd, Steven Gerrard végzete érte utol Szoboszlai Dominikot. Arne Slot is az Aston Villa-Liverpool (4-2) rangadó fordulópontjaként emelte ki az elcsúszását.
Hiába varázsolta a labdát kétszer is gólt érően Virgil van Dijk fejére, Szoboszlai Dominik a szezonbeli 11. és 12. asszisztja dacára nem lehet boldog az Aston Villa-Liverpool (4-2) rangadó után. A magyar középpályás egy elcsúszásával az ellenfélnek is besegített egy gólba, amit nem is hagy szó nélkül az internet népe: kap miatta hideget-meleget.

Szoboszlai Dominik nagyot küzdött és adott két gólpasszt az Aston Villa-Liverpool rangadón, de balszerencsésen az ellenfélnek is besegített
Fotó: Liverpool FC

A tavalyi angol bajnokcsapat az idei 20. vereségével újabb esélyt szalasztott el a jövő évi Bajnokok Ligája-szereplés bebiztosítására. Különösen az lehetett fájó, hogy miután az első Szoboszlai, Van Dijk összmunkával nagy nehezen egyenlített, sőt Rio Ngumoha óriási kapufájánál centikre volt a fordítástól is a Liverpool, légiósunk a védősorba visszahúzódva elcsúszott egy bedobásnál, és hozzásegítette a Villát az újbóli vezetéshez. 

"Az első félidőben akkor kaptunk gólt, amikor jól játszottunk. Aztán, 

amikor az egyenlítés után úgy kerülsz megint 2-1-es hátrányba, ahogy mi, akkor megérdemeltnek kell mondanunk a vereséget.

Nem rossz két szerzett gól a Villa Parkban, de négyet kaptunk, és ebből hármat pontrúgásból, ami túl sok. Nem először találunk nehezen a kapuba azokban az időszakokban, amikor mi vagyuk a jobbak, és hajlamosak vagyunk könnyen kapni olyankor, amikor az ellenfél fölénk kerekedik. Most már teljes a nyomás rajtunk, bár így volt ez az egész szezonban. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy egy nagyon jó hetet végigdolgozva felkészülünk az utolsó fordulóra" – értékelt Arne Slot vezetőedző.

Aston Villa-Liverpool: Szoboszlait gúnyolják

Szoboszlai balszerencsés elcsúszása láttán mindenki a magyar középpályás nagy liverpooli elődje, Steven Gerrard hasonló pechjét emlegette föl egy Chelsea elleni, 2014-es vesztes (0-2) bajnokiról. 

A közösségi oldalakon akadtak, akik sajnálkozva, mások kaján kárörömmel, mondván:

"Az iránta érzett tiszteletből mindig is meg akartam ismételni Steven Gerrard leghíresebb momentumát, ma meg is tettem"  – adták a szájába gúnyosan.

Az ötödik helyre visszacsúszott liverpooliak most abban reménykedhetek, hogy a bajnoki címért hajrázó Manchester City jövő kedden pontokat vesz el a nyakukon lihegő Bournemouth-tól. Ha viszont Tóth Alex hatodik helyezett csapata bravúrt visz véghez, akkor Szoboszlaiéknak jövő vasárnap, a Brentford elleni szezonzáró mérkőzésükön kell megragadniuk az utolsó esélyt az alapvető céljuk eléréséért.

A Premier League állása:

  1. Arsenal 79 pont
  2. Manchester City 77
  3. Manchester United 65
  4. Aston Villa 62 (37 mérk.)
  5. Liverpool 59 (37 mérk.)
  6. Bournemouth 55

 

