Céltábla lett Szoboszlai, maró gúnnyal döngölik a földbe

Hiába varázsolta a labdát kétszer is gólt érően Virgil van Dijk fejére, Szoboszlai Dominik a szezonbeli 11. és 12. asszisztja dacára nem lehet boldog az Aston Villa-Liverpool (4-2) rangadó után. A magyar középpályás egy elcsúszásával az ellenfélnek is besegített egy gólba, amit nem is hagy szó nélkül az internet népe: kap miatta hideget-meleget.

A tavalyi angol bajnokcsapat az idei 20. vereségével újabb esélyt szalasztott el a jövő évi Bajnokok Ligája-szereplés bebiztosítására. Különösen az lehetett fájó, hogy miután az első Szoboszlai, Van Dijk összmunkával nagy nehezen egyenlített, sőt Rio Ngumoha óriási kapufájánál centikre volt a fordítástól is a Liverpool, légiósunk a védősorba visszahúzódva elcsúszott egy bedobásnál, és hozzásegítette a Villát az újbóli vezetéshez.

"Az első félidőben akkor kaptunk gólt, amikor jól játszottunk. Aztán,

amikor az egyenlítés után úgy kerülsz megint 2-1-es hátrányba, ahogy mi, akkor megérdemeltnek kell mondanunk a vereséget.

Nem rossz két szerzett gól a Villa Parkban, de négyet kaptunk, és ebből hármat pontrúgásból, ami túl sok. Nem először találunk nehezen a kapuba azokban az időszakokban, amikor mi vagyuk a jobbak, és hajlamosak vagyunk könnyen kapni olyankor, amikor az ellenfél fölénk kerekedik. Most már teljes a nyomás rajtunk, bár így volt ez az egész szezonban. Az egyetlen, amit tehetünk, hogy egy nagyon jó hetet végigdolgozva felkészülünk az utolsó fordulóra" – értékelt Arne Slot vezetőedző.

Aston Villa-Liverpool: Szoboszlait gúnyolják

Szoboszlai balszerencsés elcsúszása láttán mindenki a magyar középpályás nagy liverpooli elődje, Steven Gerrard hasonló pechjét emlegette föl egy Chelsea elleni, 2014-es vesztes (0-2) bajnokiról.

Dominik Szoboszlai / Steven Gerard 🙄 pic.twitter.com/fhQE00I9HD — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 15, 2026

A közösségi oldalakon akadtak, akik sajnálkozva, mások kaján kárörömmel, mondván:

"Az iránta érzett tiszteletből mindig is meg akartam ismételni Steven Gerrard leghíresebb momentumát, ma meg is tettem" – adták a szájába gúnyosan.

🔮 Liverpool fans have seen this one before.



Steven Gerrard 🤝 Dominik Szoboszlai pic.twitter.com/sPPvaQoOfu — Predict Sport (@pred_sport) May 15, 2026

Az ötödik helyre visszacsúszott liverpooliak most abban reménykedhetek, hogy a bajnoki címért hajrázó Manchester City jövő kedden pontokat vesz el a nyakukon lihegő Bournemouth-tól. Ha viszont Tóth Alex hatodik helyezett csapata bravúrt visz véghez, akkor Szoboszlaiéknak jövő vasárnap, a Brentford elleni szezonzáró mérkőzésükön kell megragadniuk az utolsó esélyt az alapvető céljuk eléréséért.