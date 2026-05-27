Sürgető az Iparművészeti Múzeum megmentése – A Zsolnay eredeti tervekkel segítené a rekonstrukciót

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 08:25
Folyamatosan romlik az Iparművészeti Múzeum állapota, ezért halaszthatatlanná vált a világhírű műemléki épület megmentése. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. szakértelemmel, eredeti dokumentumokkal, formarajzokkal, képi illusztrációkkal kész támogatni azt a kormányzati felvetést, amely első körben az épület állagromlásának megfékezését célozza, középtávon pedig akár a teljes körű épületrekonstrukcióra is sor kerülhet.

Kevesen tudják, de a Budapest szívében álló, jelenleg teljes körű felújításra szoruló magyar szecessziós remekmű, az Iparművészeti Múzeum létrejötte Lechner Ödön és Pártos Gyula építészeknek, valamint Zsolnay Vilmos keramikusművésznek köszönhető.  Az épületet 1896-ban Ferenc József osztrák császár és magyar király avatta fel, amely nem csupán múzeum, hanem a magyar építészet és iparművészet egyik legfontosabb szimbóluma. Az ikonikus kupolától a gazdag homlokzati díszítésekig az épület minden részletében ott él Zsolnay Vilmos keramikusművész öröksége: a különleges pirogránit épületkerámiák kívül-belül meghatározzák az épített örökség karakterét. Az Iparművészeti Múzeum a Zsolnay porcelángyár történetének egyik legjelentősebb alkotása, a magyar kreativitás, innováció és mesterségbeli tudás időtlen jelképe. 

Fotó: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.

A 2017 óta lezárt műemléki épület állapota azonban mára kritikussá vált, ezért szakértők szerint a legsürgetőbb feladat a további állagromlás megfékezése. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. teljes szakmai támogatásáról biztosítja azt a kormányzati felvetést, amely az állagromlás megfékezésére irányul. Ebben kulcsszerepe van a Zsolnay (pirogránit) tetőcserepek és pirogránit épületdíszek állapotának felmérésének. A pécsi székhelyű porcelángyár rendelkezik azokkal a korabeli dokumentumokkal, formarajzokkal és illusztrációkkal, amelyek kulcsszerepet játszhatnak az épület korhű és eredeti helyreállításában.

Fotó: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.

Helvei Ágnes, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. pirogránit gyáregységének vezetője hangsúlyozta: „Az Iparművészeti Múzeum a Zsolnay porcelángyár zászlóshajója. Kevés olyan épület van Magyarországon, amely ennyire látványosan és komplex módon mutatja meg a Zsolnay pirogránit egyedülálló szépségét és technológiai különlegességét. Kötelességünknek érezzük, hogy tudásunkkal és történeti dokumentációkkal segítsük az épület megmentését és újjászületését. Épp ezért egyetértünk azzal a kormányzati felvetéssel, hogy mihamarabb konkrét lépéseket kell tenni az Iparművészeti Múzeum megmentése érdekében.”

A Zsolnay Manufaktúra kész minden szakmai segítséget megadni annak érdekében, hogy az épület eredeti formájában, minőségében és értékeiben újulhasson meg. A gyár szerint az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója nem csupán műemlékvédelmi ügy, hanem nemzeti kulturális érdek is: egy olyan építészeti örökség megőrzése, amely remélhetőleg a következő generációk számára is mesélni tud majd a magyar alkotóerő világszínvonaláról.

 

