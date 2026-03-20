Szoboszlai Dominiknak új szerződést követelnek Liverpoolban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 06:15
Egyre sűrűbben emlegetik Liverpoolban a magyar sztár új szerződését. Szoboszlai Dominik folyamatosan kiváló teljesítményt nyújt, és nem szeretnék őt elveszíteni.
"A Liverpoolnak meg kell adnia Szoboszlai Dominiknak azt a szerződést, amit megérdemel, miután az Anfield Roadon ismét megmutatta, mire képes" - írja címében a Liverpool Echo, amelynek szerzője, Paul Gorst úgy véli, ezen a nyáron új megállapodást kell kötnie a Vörösöknek a magyar válogatott csapatkapitányával. Gyakorlatilag új szerződést követel a játékosnak.

Szoboszlai Dominik új szerződése folyamatosan téma Liverpoolban Fotó: Richard Sellers/Allstar

Nyáron érkezik Szoboszlai új szerződése?

Gorst a cikkben összefoglalja a Liverpool-Galatasaray Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágót, és úgy véli, "az elmúlt hónapokban látottakhoz képest a Liverpool jóval agresszívebben és intenzívebben kezdte a meccset, és ez meghozta gyümölcsét, amikor egy ügyesen kivitelezett szöglet után Alexis Mac Allister megtalálta Szoboszlait, aki ballal a hálóba lőtt".

Szoboszlai idei 12. gólját egy remek megoldás előzte meg, a magyar középpályás végre a számára leginkább megfelelő poszton remekelt. Mindenhol ott volt, páratlan kitartását nagy nyugalmával és a labda birtoklásában tanúsított határozottsággal ötvözte. A Liverpool vezetői az elmúlt két év nagy részét azzal töltötték, hogy a jó formában lévő játékosoknak új szerződést adjanak, és Szoboszlai – az idei év kiemelkedő teljesítményét nyújtó játékosa – megérdemli, hogy az Anfield vezérei nyáron őt is megjutalmazzák

 - írta a szerző a Liverpool Echo oldalon.

Szoboszlait a jelenlegi szerződése 2028-ig köti a Liverpoolhoz.

 

 

