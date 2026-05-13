Gulácsi Péter felesége azonnal elhagyta Németországot, váratlan helyen tűnt fel

A magyar válogatott korábbi kapusának emlékezetesen alakult a hétvégéje: csapata, az RB Leipzig 2–1-re legyőzte a St. Paulit, ezzel pedig bebiztosította helyét a jövő évi Bajnokok Ligája-sorozatban. A lipcsei együttes egy év kihagyás után tér vissza a legrangosabb európai kupasorozatba. A sikert Gulácsi Péter felesége is megünnepelte, majd hétfőn elutazott Németországból, és Magyarországon tűnt fel.

Gulácsi Péter felesége Budapesten bukkant fel Fotó: picture alliance

Gulácsi Péter felesége Budapesten bukkant fel

A sikeres üzletasszony életében az utazás már szinte a mindennapok része lett, hiszen férjével, Gulácsi Péter rendszeresen járják a világot, amikor a sűrű versenynaptár és a családi programok engedik. A sztárpár legutóbb Spanyolországban kapcsolódott ki, ahol romantikus pillanatokat és napsütéses fotókat is megosztottak követőikkel. Most azonban úgy tűnik, egy kis időre külön váltak útjaik, ugyanis Vígh Diána egyedül utazott haza Magyarországra.

A lipcsei kapus felesége az Instagram-történetében árulta el, hogy már Budapesten van: az autójának ablakából készített látványos fotón a Parlament is feltűnt, ezzel tudatva rajongóival, hogy sikeresen megérkezett. Vígh Diána ritkán utazik haza Magyarországra, hiszen családjával évek óta Németországban élnek. Legutóbb férje, Gulácsi Péter könyvbemutatója miatt látogatott Budapestre, ahol természetesen együtt jelentek meg az eseményen.

Vígh Diána hazautazott Magyarországra Fotó: Instagram

Gulácsi Péter és felesége, Vígh Diána 2015-ben költöztek Németországba, ahol azóta két fiukkal, Dominikkal és Vincével élnek. Diána a családi élet mellett sikeres üzletasszonyként is helytáll: saját esküvőszervező céget vezet, miközben több vállalkozásban is érdekelt.

A vállalkozó édesanya 2024-ben egy barátnőjével közösen nyitott fitnesz- és wellnessstúdiót Lipcsében. A központban pilatesórák, masszázsok és különböző szépségápolási kezelések várják a vendégeket, és ez rövid idő alatt népszerű lett a helyiek körében.