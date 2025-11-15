"Évekig lemondtam a családommal töltött időről" - Gulácsi Péter a válogatott helyett szeretteit választotta

Védés helyett éppen most megjelenő könyvét dedikálta Gulácsi Péter a válogatott csütörtöki selejtezője alatt. Az RB Leipzig magyar játékosa májusban döntött úgy, hogy végleg búcsút int a nemzeti csapatnak. A "Csendben a csúcsra" című kötet bemutatóján a 35 éves kapus a Borsnak adott interjújában beszélt a döntés okairól, dilemmákról, családjáról, gyermekkoráról.
Gulácsi Péter az utóbbi évtizedek legsikeresebb időszakában volt tagja a válogatottnak, melyben 58 alkalommal védett. A csütörtöki, örmények elleni vb-selejtező közben éppen a könyv előrendelt példányait dedikálta, így inkább csak hallgatta, mint nézte az 1-0-s magyar sikerrel végződő jereváni összecsapást. A gárdának most nélküle van esélye világbajnoki szereplésre, de mint mondja, nincs benne irigység, nem féltékeny.
"Máshogy nézem már teljesen a válogatott meccseit. Érzelmi kötődés van, de azért valamennyire el is engedtem. Most már szurkolóként nézem. Hálás vagyok, hogy ennyi közös sikert értünk el. Három Európa-bajnokságon szerepelhettem, védtem a Puskás Arénában. Hihetetlen jó volt válogatott játékosnak lenni, most arra koncentrálok, amit átéltem, s nem arra, amiről esetleg lemaradok"
- mondta a Borsnak Gulácsi, akit családja is elkísért a bemutatóra.
Gulácsi Péter családja, felesége, Dia, valamint két fiuk, Dominik és Vince a nagy nyertesei annak a döntésnek, hogy a labdarúgó már csak a klubfutballra koncentrál.
Az egészségem mellett a döntésemben a legfontosabb volt a családommal töltött idő. Ha valamiről lemondasz, akkor valamit nyersz. Nagyon sok évig a válogatott javára a családdal töltött időről mondtam le, rengeteg közös eseményről, programról maradtam le. De ezzel nincs baj, ez természetes, mert a saját hazádat képviseled, ez óriási megtiszteltetés. Azok a pillanatok, amiket otthon elszalasztasz ugyanúgy nem jönnek vissza, mint azok, amiket a pályán. Most megfordult ez a prioritás. A családdal töltött pillanatok kárpótolnak azokért, amikről lemaradok a válogatottban
- mondta a kapus, aki csapatával idén a nemzetközi kupában sem szerepel, így csak heti egy meccse van. Az "új életében" maga viszi reggel iskolába és óvoda a fiait, sokkal inkább jelen van az életükben.
Gulácsi a családdal töltött idő kapcsán súlyos sérüléséről is beszélt. 2022 őszén elszakadt a keresztszalagja, akkor az ausztriai rehabilitáció során hosszú ideig hetente csak egy-egy napra találkozott szeretteivel.
A kapus újra hangsúlyozta, nem hagyott maga mögött kiskaput, biztosan nem tér vissza a nemzeti csapatba. Azonban a fiai imádják a labdarúgást, adódik a kérdés, vajon Dominik és Vince folytatják-e a család történetét címeres mezben? Gulácsi persze tudja, ez még nagyon a távoli jövő kérdése.
A fiaim nagyon szeretik a focit. Nézik, szurkolnak, játszanak, edzésekre járnak, egyre bővül a tudásuk. A legfontosabb velük kapcsolatban, hogy tanuljanak. Aztán utána jöhet a sport, hogy élvezzék a focit, érezzék jól magukat, s ha ez működik, akkor lehet komolyabban gondolkozni a kérdésben
- nyilatkozta a játékos, aki nem tagadja, a kicsiknek is írta a könyvét.
"A gyerekeimnek, s ha majd lesznek az unokáimnak is készült a könyv, hogy tudják, milyen az út egy ilyen pályafutásban. Mivel jár egy profi karrier. Sőt, a fiúk már kérték is, hogy olvassak belőle. A nagyobbik élvezettel hallgatta, aztán a tévében látta, hogy Cristiano Ronaldót kiállították az írek ellen, s innentől az fontosabb volt a számára"
- nevetett Gulácsi, aki a könyvében is ír arról, hogy Zuglóban, a BVSC-ben homokos pályán az egészségét veszélyeztetve kezdett el védeni kisgyerekként. Volt, hogy védőt, majd csatárt játszott, de az igazi poszt számára a kapus lett. Vajon megvalósult-e mindaz, amiről homokban, sárban álmodozott?
Rengeteg minden valóra vált. Gyerekként apukámmal jártam szurkolni a régi Népstadionba, aztán felnőttként az új Puskás Arénában védhettem: ekkor kijelentettem, beteljesült a kisfiú álma. Emellett a Bundesligában játszhatok, a Bajnokok Ligájában, örülök mindennek, hogy így alakult.
Gulácsi Péter kiemelte, a könyv bevételének ráeső részét jótékony célra fordítja, egy mozgásjavító intézet számára. A nővére ott orvos, és az ő alapítványukat szeretnék támogatni.
Névjegy:
Gulácsi Péter
Született: 1990. május 6.
Klubjai: BVSC, MTK, Liverpool, Hereford, Tranmere, Hull, Salzburg, RB Leipzig
Legnagyobb sikerei: Német kupagyőztes (2), osztrák bajnok és kupagyőztes (2), a Bundesliga legjobb kapusa (2019)
A válogatottban 3 Európa-bajnokságon járt, 2014 és 2025 között 58 meccsen védett. Az RB Leipzig kapujában 2020-ban elődöntőt játszott a Bajnokok Ligájában.
Nős, feleségével, Diával 2016-ban házasodtak össze, két fiuk van, Dominik 2019-ben, Vince 2021-ben született.
