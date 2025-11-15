"Évekig lemondtam a családommal töltött időről" - Gulácsi Péter a válogatott helyett szeretteit választotta

Védés helyett éppen most megjelenő könyvét dedikálta Gulácsi Péter a válogatott csütörtöki selejtezője alatt. Az RB Leipzig magyar játékosa májusban döntött úgy, hogy végleg búcsút int a nemzeti csapatnak. A "Csendben a csúcsra" című kötet bemutatóján a 35 éves kapus a Borsnak adott interjújában beszélt a döntés okairól, dilemmákról, családjáról, gyermekkoráról.

Gulácsi Péter könyvét évek óta tervezték, de idén januárban kezdődött el az érdemi munka Fotó: Tumbász Hédi

Gulácsi Péter az utóbbi évtizedek legsikeresebb időszakában volt tagja a válogatottnak, melyben 58 alkalommal védett. A csütörtöki, örmények elleni vb-selejtező közben éppen a könyv előrendelt példányait dedikálta, így inkább csak hallgatta, mint nézte az 1-0-s magyar sikerrel végződő jereváni összecsapást. A gárdának most nélküle van esélye világbajnoki szereplésre, de mint mondja, nincs benne irigység, nem féltékeny.

"Máshogy nézem már teljesen a válogatott meccseit. Érzelmi kötődés van, de azért valamennyire el is engedtem. Most már szurkolóként nézem. Hálás vagyok, hogy ennyi közös sikert értünk el. Három Európa-bajnokságon szerepelhettem, védtem a Puskás Arénában. Hihetetlen jó volt válogatott játékosnak lenni, most arra koncentrálok, amit átéltem, s nem arra, amiről esetleg lemaradok"

- mondta a Borsnak Gulácsi, akit családja is elkísért a bemutatóra.

Gulácsi Péter családja, felesége, Dia, valamint két fiuk, Dominik és Vince a nagy nyertesei annak a döntésnek, hogy a labdarúgó már csak a klubfutballra koncentrál.

Az egészségem mellett a döntésemben a legfontosabb volt a családommal töltött idő. Ha valamiről lemondasz, akkor valamit nyersz. Nagyon sok évig a válogatott javára a családdal töltött időről mondtam le, rengeteg közös eseményről, programról maradtam le. De ezzel nincs baj, ez természetes, mert a saját hazádat képviseled, ez óriási megtiszteltetés. Azok a pillanatok, amiket otthon elszalasztasz ugyanúgy nem jönnek vissza, mint azok, amiket a pályán. Most megfordult ez a prioritás. A családdal töltött pillanatok kárpótolnak azokért, amikről lemaradok a válogatottban

- mondta a kapus, aki csapatával idén a nemzetközi kupában sem szerepel, így csak heti egy meccse van. Az "új életében" maga viszi reggel iskolába és óvoda a fiait, sokkal inkább jelen van az életükben.