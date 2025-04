Furcsa döntés született, Szoboszlai élete így sokkal könnyebb lesz

A Liverpool kiélezett mérkőzésen múlta felül az Evertont szerdán az angol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában. A győztes találatot Diogo Jota szerezte, amivel a Liverpool továbbra is őrzi a 12 pontos előnyét az Arsenallal szemben. Arne Slotnak az összecsapáson volt egy rendkívül érdekes húzása. Miután mindkét jobbhátvédje (Conor Bradley, Trent Alexander-Arnold) sérüléssel küszködik, ezért a többségében középső középpályásként játszó Curtis Jones szerepelt azon a poszton, aki remekül megoldotta a feladatait.

Curtis Jonesnak (levegőben) új posztja lehet a Liverpoolnál Fotó: AFP

Az Everton ellen Jones 73 passzából 68 sikeres volt, ötből három párharcot megnyert, és hatszor szerezte vissza a labdát, a Liverpool egyik legjobbja volt, írta a Magyar Nemzet.

„Curtis kiváló volt” – mondta a meccs után a Liverpool balhátvédje, Andy Robertson. „Nagyon jó meccset játszott, rendkívül intelligens futballista. Tegnap még viccelődtünk is, hiszen korábban már játszott balszélsőként, a tízes poszton, csatárként, hatosként, nyolcasként és most jobb hátvédként is. Ez is mutatja, milyen intelligens játékos, remekül alkalmazkodott a szerepéhez. Természetesen mozgott a labdával és a védekezésben is jól teljesített”.

Arne Slot is dicsérte Jonest, és elismerte, hogy már régóta gondolkodott Curtis Jones új szerepén.

„Ez nem egy hirtelen ötlet volt a múlt héten, hanem valami, amin már egy ideje gondolkodtunk” – árulta el a holland edző. „Az idény első felében is beszélgettünk erről vele. Úgy gondoltam, képes erre, vagy legalábbis bizonyos helyzetekben meg tudja oldani. Nagyon jól teljesített védekezésben, erős játékot mutatott, és jó érzés, hogy van egy újabb opció a csapatban”.

Szoboszlaira is hatással lehet Jones új szerepköre

Jones minden sorozatot figyelembe véve eddig 38 tétmérkőzést játszott idén a Liverpoolban, ez idő alatt három gólt és hét gólpasszt ért el. Az angol válogatott a legtöbbször Szoboszlai Dominikot váltotta a mérkőzéseken, a magyar középpályásnak ő az első számú posztriválisa. Slot azonban a hírek szerint már komolyabban elgondolkodott azon, hogy Jonesból akár hosszú távon jobbhátvédet faragjon. Trent Alexander-Arnold szinte biztosan a Real Madridhoz szerződik a nyáron, elképzelhető viszont, hogy így a hiányát házon belül oldja meg az angol sztárcsapat, ezáltal Szoboszlai még többet játszana a jövőben.