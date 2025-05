Szenzáció készül Szoboszlaiéknál, visszatérhet a kapitány Liverpoolba

Marketing és szakmai szempontból is csillagos ötöst érdemlő húzásra készül az angol bajnoki címét ünneplő, de már a következő szezonra készülő Liverpool labdarúgócsapata. Szoboszlai Dominik klubja a magyar középpályást és szurkolóit is karácsonyi ajándékkal felérő meglepetéssel láthatja el a nyár elején.

Szoboszlai Dominik egy dologban már felülmúlta Steven Gerrardot, angol bajnok lett a Liverpoollal Fotó: AFP

Szoboszlai Dominik példaképe

Virgil van Dijk, Mohamed Szalah, Steven Gerrard. Mindhárom klasszist magához láncolhatja a Liverpool ezen a nyáron. Előbbi kettővel hosszas huzavona után szerződést hosszabbított az immár 20-szoros angol aranyérmes. Utóbbi előtt pedig megnyílhat az út a visszatérésre. Nem játékosként, hiszen évek óta visszavonult az immár 44 éves klublegenda. A Magyar Nemzet arról ír, hogy vezetőedzője, Arne Slot egyik segítőjét, Johnny Heitingát az Ajax Amszterdam szemelte ki csapata irányítására. A holland pályaedző távozása elé a hírek szerint nem gördít akadályt a Liverpool. Ha összejön az üzlet, Szoboszlaiék új trénert kaphatnak, mondjuk Steven Gerrardot.

Steven Gerrard hazatérhet

Az edzőként a Rangersznél, a West Hamnél és egy szaúdi klubnál is megfordult angol Szoboszlai egyik példaképe, egyik mondatát magára is varratta a magyar. Az egykori középpályás már dolgozott szeretett klubjánál edzőként, igaz, csak a korosztályos csapatoknál. Menedzseri szerepvállalásait eddig nem övezte sok siker. Steven Gerrard visszatérése hatalmas szenzáció lenne Liverpoolban - Szoboszlait is boldoggá tenné.