Nagy híreket kapott Szoboszlai: ez vár rá, ha Slot marad az edző

Egyelőre sok a nyitott kérdés az angol Premier League bajnoki címvédője létére csak ötödik helyezett Liverpoolnál: azt sem lehet tudni, hogy Arne Slot marad-e a vezetőedző, és a labdarúgók várható jövés-menésének is csak egy része (Mohamed Szalah és Andy Robertson nyári távozása) derült ki eddig. Az idei botladozás miatt ennél lényegesen több változás várható, amelyek nagyban érintheti Szoboszlai Dominik szerepét is.

Arne Slot (balra) maradhat Szoboszlai Dominikék edzője, de a magyar középpályás megússza a kényszerposztokat

A futball statisztikáival és átigazolásaival foglalkozó szakportál, a Transfermarkt ezeket jósolta meg az információira alapozva. Eszerint Slot előreláthatólag marad a Liverpool szakvezetője, ellenben a keretben és a kezdőcsapatban szükség lesz átalakításokra.

Szoboszlai Dominik nem kényszerül a szélre

Ezek leginkább annyiban érintik az idei szezon magyar legjobbját, hogy erősítés várható két pozícióba is, ahol eddig kényszerűségből neki kellett ki-kisegítenie. Az "elátkozott" jobbhátvéd posztra a Newcastle 23 éves, angol válogatott játékosa, Tino Livramento érkezhet, míg Szalah utóda várhatóan a West Ham 29 éves szélsője, Jarrod Bowen lehet. Így Szoboszlai végre rendszeresen a legideálisabb helyen, belső középpályásként játszhat majd, Ryan Gravenberch mellett, Florian Wirtz mögött.

Ez lesz a Liverpool 2026/27-es csapata?

A jelenbe visszatérve, a Liverpool szombaton (16.00, tv: Match 4) a Crystal Palace-t fogadja az angol bajnokság 34. fordulójában.