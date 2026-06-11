Foci-vb napi program: Történelmi pillanattal rajtol a világbajnokság

Eljött a pillanat: ma este útjára indul a labda, és kezdetét veszi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. Az USA-Mexikó-Kanada közös rendezésű tornán összesen 104 mérkőzést rendeznek, ezek közül az első a Mexikó-Dél-Afrika összecsapás lesz, magyar idő szerint csütörtökön 21 órakor (tv: M4 Sport). Ezt követően magyar idő szerint péntek hajnalban (4 óra, tv: M4 Sport) az A-csoport másik mérkőzése, a Csehország-Dél-Korea találkozó zárja a programot. Összegyűjtöttük a legérdekesebb tudnivalókat a foci-vb nyitónapjának párharcairól.

Mexikóban veszi kezdetét a 2026-os foci-vb Fotó: Jay Biggerstaff

A történelem ismétli önmagát a foci-vb-n

16 évvel ezelőtt, 2010-ben is Mexikó és Dél-Afrika játszották a világbajnokság nyitómérkőzését, csak ezúttal felcserélődtek a szerepek. Ezúttal Mexikóváros ad otthont az első meccsnek Johannesburg helyett.

Ráadásul ez az első alkalom, hogy ugyanaz a két válogatott két külön világbajnokság nyitányán is egymás ellen lép pályára.

A helyszín, az ikonikus Estadio Azteca (mai nevén Mexico City Stadium) szintén történelmet ír: ez lesz az első stadion, amely három különböző világbajnoki nyitómérkőzésnek is otthont ad. 1970-ben a Mexikó-Szovjetunió mérkőzéssel indult itt a torna, 1986-ban pedig Bulgária és Olaszország nyitottak, miután akkor már nem a rendezőé, hanem a címvédőé volt az első mérkőzés.

Az Estadio Azteca Latin-Amerika legnagyobb stadionja Fotó: Hector Vivas

Érdekesség, hogy 1986-ban a most 74 éves Hugo Brooks játékosként lépett pályára ebben a stadionban Belgium színeiben, jelenleg pedig már a dél-afrikai válogatott szövetségi kapitányaként tér vissza. A hazai kispadon Javier Aguirre ül, aki már a 2010-es egymás elleni nyitómeccsen is Mexikó szövetségi kapitánya volt, a szakmai stábban pedig Rafa Márquez is helyet kapott, aki játékosként akkor gólt szerzett.

A csoport másik mérkőzése is tartogat érdekességeket. Dél-Korea ugyan nem tartozik a hagyományos futball-elitbe, mégis sorozatban a 11. világbajnokságán vesz részt. Csehország ezzel szemben 20 év után tér vissza a legnagyobb színpadra.

A cseh futballnak ugyanakkor jelentős múltja van: a válogatott (illetve elődje, Csehszlovákia) kétszer is döntőig jutott, 1934-ben és 1962-ben, világbajnoki címet azonban sosem sikerült szereznie.

Ezzel Magyarország és Hollandia mellett azon kevés országok közé tartozik, amelyek több vb-döntőt is játszottak, de még nem emelhették magasba a trófeát.

Dél-Korea egyik legnagyobb erőssége továbbra is Son Heung-min, aki már a negyedik világbajnokságára készül. A korábbi Tottenham-játékos Bajnokok Ligája-döntőt is játszott, és a Premier League gólkirályi címét is bezsebelte.