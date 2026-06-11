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Drámai időjárás: bekeményítenek az égiek, ma minden a nyakunkba szakad

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 06:30
Riasztászáporzivatarfelhőszakadás
Csütörtökön még sok esőre, sőt sok helyen jégesőre is készülni kell. Az időjárás kellemetlen pillanatokat tartogat.
Bors
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Az időjárás nem kímél minket, csütörtökre riasztást adtak ki zivatarok és felhőszakadás miatt is. Zivatarok esetén elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. A felhőszakadás azt jelenti, hogy az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Nem sok jót ígér az időjárás
Nem sok jót ígér az időjárás, tovább hűl a hőmérséklet
Fotó: Dean Drobot / shutterstock

A következő napok időjárása

Csütörtökön a hajnali órák során is sokfelé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra. Az északnyugati szél sokfelé erős, helyenként viharos lökésekkel kísért lesz. A hőmérséklet érezhetően visszaesik, délután 21-27 fokot mérhetünk. A HungaroMet két vármegye kivételével – Győr-Moson-Sopron és Vas – elsőfokú riasztást adott ki a zivatarok miatt. Emellett felhőszakadás miatt is citromsárga jelzést kapott Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Tolna vármegye.

Pénteken gyakran változik majd a felhőzet, de több órára a nap is előbújik. Csapadék már csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor formájában. Az északnyugati légmozgás továbbra is többfelé erős marad. Délután 25-26 fok várható.

Szombaton a napsütést időnként gomolyfelhők zavarják meg, amelyekből helyenként futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél még mindig élénk, gyakran erős lehet, néhol viharos lökésekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-25 fok körül várható - írja a Köpönyeg.

 

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